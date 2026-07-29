"Зачем ребенку логарифмы?" Латвийский профессор объяснил, чему нужно учить детей вместо формул
Школьные экзамены далеко не всегда показывают качество образования. Профессор Марцис Аузиньш убежден, что выпускников нужно учить не заучивать формулы, а мыслить, понимать свои эмоции и решать реальные жизненные задачи.
В Латвии качество школьного образования не стоит оценивать исключительно по результатам централизованных экзаменов. Намного важнее понять, с какими знаниями и навыками молодой человек выходит во взрослую жизнь. Такое мнение в эфире TV24 высказал ученый, профессор и председатель совета Фонда Латвийского университета Марцис Аузиньш.
По его словам, результаты экзаменов сами по себе не говорят ни о деградации, ни об успехах системы образования. "Я думаю, что это не является хорошим показателем качества образования. Я хочу понять, чего сам жду от системы образования - уже не столько как университетский профессор, сколько как отец и дедушка. Чему должны научиться мои внуки к моменту окончания школы?" - сказал Аузиньш. По мнению профессора, главная задача школы - развивать способность человека мыслить точно и самостоятельно.
"Я хотел бы, чтобы они научились очень точно мыслить. Именно этому нужно тренироваться", - подчеркнул он.
Однако, по словам ученого, важны не только академические знания. Не менее значимой частью образования он считает развитие эмоциональной зрелости. "Мне кажется, мы довольно часто подделываем свои чувства, притворяемся. Изображаем сочувствие там, где его на самом деле нет, просто потому, что так принято. Поэтому я бы хотел, чтобы молодые люди научились по-настоящему чувствовать. Не фальсифицировать свои эмоции", - отметил профессор.
Аузиньш считает, что существующая система проверки знаний не всегда оценивает именно те навыки, которые действительно нужны человеку в повседневной жизни. Он не предлагает полностью отказаться от централизованных экзаменов, однако уверен, что содержание заданий должно измениться. "Я не говорю, что экзамены не нужны. Их нужно использовать для проверки и мониторинга знаний. Но посмотрите на задания международных исследований OECD. Там спрашивают о том, с чем обычный человек сталкивается каждый день", - объяснил он.
В качестве примера профессор сравнил два математических задания.
"Если я положил в банк 100 евро под 10% годовых, сколько денег у меня будет через пять лет? Человек с развитым математическим мышлением сможет это понять. А теперь другая задача - чему равен логарифм по основанию два от восьми? Как часто после окончания школы вам приходилось вычислять логарифмы?" - задался вопросом эксперт.
По его мнению, школа должна уделять больше внимания развитию практического мышления, а не запоминанию большого количества формул. "Важно не только то, что мы проверяем на экзаменах. Еще важнее понять, чего мы вообще хотим добиться от учебного процесса, когда молодой человек заканчивает школу", - подчеркнул Аузиньш. Особое значение, по его мнению, имеет самостоятельный поиск решения. Именно такой опыт формирует самые прочные знания. "Понимание не приходит потому, что кто-то все объяснил. Настоящее понимание появляется тогда, когда ты долго пытаешься решить задачу сам, мучаешься, а потом вдруг приходит озарение. Эта радость открытия остается с человеком на всю жизнь", - уверен профессор.
Поэтому, считает он, в образовании стоит сместить акцент с механического запоминания отдельных законов физики, математики или других дисциплин на развитие мышления, способности анализировать и самостоятельно находить ответы. Именно эти навыки, по мнению Марциса Аузиньша, окажутся для выпускников гораздо ценнее любых выученных формул.