"Зачем ребенку логарифмы?" Латвийский профессор объяснил, чему нужно учить детей вместо формул

По его мнению, школа должна уделять больше внимания развитию практического мышления, а не запоминанию большого количества формул. "Важно не только то, что мы проверяем на экзаменах. Еще важнее понять, чего мы вообще хотим добиться от учебного процесса, когда молодой человек заканчивает школу", - подчеркнул Аузиньш. Особое значение, по его мнению, имеет самостоятельный поиск решения. Именно такой опыт формирует самые прочные знания. "Понимание не приходит потому, что кто-то все объяснил. Настоящее понимание появляется тогда, когда ты долго пытаешься решить задачу сам, мучаешься, а потом вдруг приходит озарение. Эта радость открытия остается с человеком на всю жизнь", - уверен профессор.