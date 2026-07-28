Правительство тянет с решением, пока airBaltic ищет деньги для спасения от дефолта
Правительство Латвии пока не приняло решение по новому бизнес-плану airBaltic и вернется к этому вопросу 30 июля. Авиакомпания намерена попросить держателей облигаций о краткосрочном финансировании, чтобы стабилизировать финансовое положение и избежать риска дефолта.
Закрытая часть заседания Кабинета министров, на которой рассматривался вопрос об airBaltic, завершилась во вторник примерно в 21:00. Правительство продолжит обсуждение этого вопроса в четверг.
Пресс-конференция по итогам заседания правительства во вторник была созвана еще до рассмотрения вопроса об airBaltic. Министр сообщения Рихард Козловскис уже тогда признал журналистам, что обсуждение, скорее всего, не завершится в тот же день. При этом решение необходимо принять на этой неделе, поскольку 3 августа состоится собрание держателей облигаций airBaltic, в котором должен участвовать и представитель государства как кредитора авиакомпании. Для его делегирования требуется решение правительства.
Премьер-министр Андрис Кулбергс пояснил, что сейчас государство выступает "в двух ролях" - одновременно является кредитором и акционером airBaltic.
"Это две вещи, которые необходимо разделять", - сказал Кулбергс.
Цель бизнес-плана заключается в привлечении частного капитала в airBaltic, чтобы авиакомпания могла продолжать самостоятельно работать. Козловскис заявил журналистам, что бизнес-план соответствует интересам государства как акционера.
Правительство намерено сохранить Ригу в качестве базового аэропорта airBaltic, а также оставить в собственности государства не менее 25% плюс одну акцию компании. По словам министра, это является обязательным условием предлагаемого решения.
Козловскис отметил, что существует много нюансов, которые еще необходимо уточнить, однако он "не видит предпосылок для того, чтобы правительство не пошло по предложенному компанией пути".
Министр также подчеркнул, что сейчас оцениваются потенциальные инвесторы авиакомпании. О конкретных результатах airBaltic сможет сообщить самостоятельно, когда это станет возможным.
airBaltic уже продолжительное время ищет способы стабилизировать финансовое положение компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.
Агентство Reuters со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении сообщение компании ранее информировало, что airBaltic планирует попытаться привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.
Краткосрочное финансирование необходимо airBaltic для стабилизации финансов и предотвращения риска дефолта. Как сообщает Reuters, предоставить финансирование держателей облигаций попросят на собрании 3 августа.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов ранее подтвердил агентству LETA, что информация о собрании была официально объявлена и что компания планирует привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и достиг 779,344 млн евро. Убытки концерна составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании датского предпринимателя Ларса Туэсена Aircraft Leasing 1 - 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После первичного публичного размещения акций airBaltic размер доли Lufthansa будет зависеть от рыночной цены акций в рамках потенциального IPO. Сделка также предусматривает, что после возможного IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале airBaltic не менее 25% плюс одну акцию.
В августе прошлого года правительство решило, что Латвия, как и Lufthansa, осуществит дополнительное вложение в размере 14 млн евро в airBaltic перед потенциальным IPO.
Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и сейчас не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году. Об этом говорится в годовом отчете авиакомпании.
В отчете также указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком.
Согласно нынешним прогнозам, руководство airBaltic ожидает, что для финансирования деятельности компании в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное денежное вливание в размере от 100 до 150 млн евро.