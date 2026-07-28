Правительство тянет с решением, пока airBaltic ищет деньги для спасения от дефолта

Пресс-конференция по итогам заседания правительства во вторник была созвана еще до рассмотрения вопроса об airBaltic. Министр сообщения Рихард Козловскис уже тогда признал журналистам, что обсуждение, скорее всего, не завершится в тот же день. При этом решение необходимо принять на этой неделе, поскольку 3 августа состоится собрание держателей облигаций airBaltic, в котором должен участвовать и представитель государства как кредитора авиакомпании. Для его делегирования требуется решение правительства.