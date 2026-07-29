Леса становятся выгодной инвестицией: землевладельцы в Латвии массово сажают деревья
Латвия установила исторический рекорд по восстановлению лесов. За прошлый год новые и восстановленные лесные насаждения появились более чем на 53 тысячах гектаров.
В прошлом году восстановление лесов в Латвии проведено на площади 47 419 га, а создание новых лесных насаждений - на 6289 га, что сопоставимо с показателями 2024 года и в перспективе облегчит решение проблем поглощения CO2 и вопроса доступности древесных ресурсов для деревообрабатывающей промышленности, сообщает Dienas Bizness.
Данные Центрального статистического управления показывают, что в 2024 и 2025 годах площадь восстановленных лесов превысила 47 000 га, что является рекордом для Латвии, поскольку ранее восстановление лесов в таких масштабах не проводилось. Кроме того, в течение последних шести лет объем посадки новых лесов стабильно держится выше 6000 гектаров. Правда, в прошлом году этот показатель был почти на 500 га меньше, чем в 2024 году. Несколько опрошенных изданием представителей лесной отрасли считают эти данные вполне закономерными.
Среди причин, которые побудили владельцев лесов восстанавливать лесные угодья, несколько факторов: повышение налога на недвижимость; понимание того, что лесная земля, так же как и сельскохозяйственные угодья, является производственным ресурсом, который необходимо использовать максимально эффективно; переход ранее вырубленных лесных территорий в руки владельцев, способных ими управлять. Как и при создании новых лесов и формировании качественных лесных насаждений, важную роль в реализации лесохозяйственных мероприятий играет финансирование ЕС.
"Владельцам лесов была доступна и сейчас доступна поддержка ЕС для повышения ценности и продуктивности лесных насаждений", - рассказывает директор Центра консультационных услуг в лесном хозяйстве Раймонд Берманис.
Он отмечает, что лес является капитальным активом, стоимость которого определяется не только его площадью, но и качеством насаждений, а также продуктивностью в зависимости от применяемых методов управления. Именно поэтому программы поддержки ЕС, по его мнению, следует рассматривать не только как возможность получить финансирование, но и как инструмент повышения ценности и продуктивности лесных насаждений. "Сейчас владельцы лесов могут подавать заявки в Службу поддержки села и претендовать на программу структурных фондов ЕС "Инвестиции в устойчивое лесное хозяйство", которая предусматривает прореживание молодых лесных насаждений и замену лесных культур, создание новых лесов, а также восстановление лесных насаждений, уничтоженных лесными пожарами и природными катастрофами, с общим финансированием в размере 8,5 млн евро", - отвечает Берманис на вопрос о возможностях получения европейской поддержки в настоящее время. Он также добавляет, что еще 2,4 млн евро доступны в рамках программы "Поддержка для повышения устойчивости и экологической ценности лесных экосистем и их сохранения": в ее рамках реализуются мероприятия по агротехническому уходу за лесными насаждениями, созданными при поддержке ЕС.