Леса становятся выгодной инвестицией: землевладельцы в Латвии массово сажают деревья

Он отмечает, что лес является капитальным активом, стоимость которого определяется не только его площадью, но и качеством насаждений, а также продуктивностью в зависимости от применяемых методов управления. Именно поэтому программы поддержки ЕС, по его мнению, следует рассматривать не только как возможность получить финансирование, но и как инструмент повышения ценности и продуктивности лесных насаждений. "Сейчас владельцы лесов могут подавать заявки в Службу поддержки села и претендовать на программу структурных фондов ЕС "Инвестиции в устойчивое лесное хозяйство", которая предусматривает прореживание молодых лесных насаждений и замену лесных культур, создание новых лесов, а также восстановление лесных насаждений, уничтоженных лесными пожарами и природными катастрофами, с общим финансированием в размере 8,5 млн евро", - отвечает Берманис на вопрос о возможностях получения европейской поддержки в настоящее время. Он также добавляет, что еще 2,4 млн евро доступны в рамках программы "Поддержка для повышения устойчивости и экологической ценности лесных экосистем и их сохранения": в ее рамках реализуются мероприятия по агротехническому уходу за лесными насаждениями, созданными при поддержке ЕС.