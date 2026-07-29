Доверился соседке: женщина перевела с банковского счета онкобольного более 3000 евро
Житель Кулдигского края, проходящий лечение от онкологического заболевания, доверил соседке помочь оформить кредиты на оплату медицинских расходов. К сожалению, позже выяснилось, что он доверился не тому человеку.
Как сообщили в Государственной полиции, с заявлением мужчина обратился 22 апреля. Он обнаружил, что с его банковского счета исчезли деньги. Во время расследования выяснилось, что еще в январе 2025 года мужчина, проходящий лечение от онкологического заболевания, решил взять несколько займов в небанковских кредитных организациях, чтобы оплатить медицинские расходы.
Поскольку самостоятельно оформить заявки он не мог, мужчина попросил живущую по соседству женщину помочь ему. В его присутствии она вошла в интернет-банк, используя предоставленные ей данные и коды Smart-ID, и оформила необходимые кредиты.
Однако вместе с оформлением займов женщина начала переводить часть поступавших средств на другие банковские счета. Следствие установило, что с 7 января по 6 марта 2025 года она совершила 11 незаконных переводов на суммы от 10 до 1000 евро. Всего с банковского счета мужчины было похищено 3015 евро. Часть денег поступила на счет родственника подозреваемой.
Сам пострадавший еще в прошлом году заподозрил, что до него доходит не вся сумма полученных кредитов. Он поговорил с соседкой, и та пообещала вернуть деньги. Сначала женщина действительно перечисляла небольшие суммы - по 10 и 20 евро, однако затем прекратила выплаты. Мужчина долго надеялся, что долг будет возвращен добровольно, но, не дождавшись этого, обратился в полицию.
После получения повестки в полицию подозреваемая полностью возместила причиненный ущерб. Однако это не освобождает ее от уголовной ответственности. Женщина ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Расследование завершено. Женщина признана подозреваемой по 11 эпизодам незаконного использования чужого финансового инструмента. За такое преступление законодательство Латвии предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, а также другие виды наказания. Окончательное решение о мере ответственности примет суд.
В полиции напоминают жителям Латвии, что никому нельзя передавать данные для входа в интернет-банк, PIN-коды Smart-ID, пароли и документы. Даже если помощь предлагает хорошо знакомый человек, доступ к банковскому счету может привести к злоупотреблениям, а излишняя доверчивость нередко становится причиной подобных преступлений.