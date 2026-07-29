Доверился соседке: женщина перевела с банковского счета онкобольного более 3000 евро

Сам пострадавший еще в прошлом году заподозрил, что до него доходит не вся сумма полученных кредитов. Он поговорил с соседкой, и та пообещала вернуть деньги. Сначала женщина действительно перечисляла небольшие суммы - по 10 и 20 евро, однако затем прекратила выплаты. Мужчина долго надеялся, что долг будет возвращен добровольно, но, не дождавшись этого, обратился в полицию.