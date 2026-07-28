Скандал вокруг предстоящей реформы медицины - премьер и министр экономики резко разошлись во мнениях

По словам Валайниса, более половины пациентов в приемные отделения больниц поступают за пределами Риги. В то же время реформа, по его словам, приведет к сокращению средств для региональных больниц на 24%, а для Риги оно увеличится на 4,7%. В случае регионов это сокращение составит примерно от 14 до 15 миллионов евро.