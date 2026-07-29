Жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру. Некоторые это уже сделали

Чтобы помочь владельцам многоквартирных домов подготовить полный энергосертификат, в программе, администрируемой Рижским энергетическим агентством, предусмотрено софинансирование в размере до 90% допустимых расходов. На разработку энергосертификата можно получить до 1200 евро. Дополнительно для реновации здания требуется техническое обследование, на подготовку которого также можно получить до 1200 евро, а на разработку технического проекта - до 15 000 евро.