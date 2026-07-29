Жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру. Некоторые это уже сделали
Рижское самоуправление завершило крупнейший в истории Латвии проект по энергетической сертификации многоквартирных жилых домов. Рижское энергетическое агентство подготовило и выдало 1531 энергосертификат.
Энергосертификаты были подготовлены по поручению Министерства экономики в сотрудничестве с Rīgas siltums с использованием данных о фактическом потреблении тепловой энергии.
В самоуправлении отмечают, что таким образом своевременно выполняются требования Закона об энергоэффективности зданий, одновременно облегчая работу владельцам и управляющим многоквартирных домов. Закон предусматривает, что энергетическая сертификация многоквартирных жилых домов должна быть проведена до 31 декабря 2040 года.
Энергосертификат, основанный на фактических данных, содержит информацию о реальном потреблении энергии зданием и присваивает ему класс энергоэффективности. Это позволяет жильцам, собственникам и управляющим оценить состояние энергоэффективности дома и сравнить его с аналогичными зданиями.
Собранные данные также помогают выявить дома с самым высоким потреблением тепловой энергии и наибольшими потенциальными потерями тепла. Именно такие здания обладают самым большим потенциалом для экономии энергии, поэтому полученная информация поможет Рижскому самоуправлению более целенаправленно планировать информационные мероприятия, консультации и меры поддержки по обновлению жилого фонда.
Энергосертификат также полезен при покупке, аренде или продаже недвижимости, поскольку позволяет оценить энергоэффективность здания и получить представление о возможном потреблении тепловой энергии и будущих расходах на отопление. Кроме того, сертификат, основанный на фактических данных, дает жильцам конкретного дома понятную информацию о состоянии его энергоэффективности и помогает начать предметное обсуждение необходимости реновации.
Чтобы помочь владельцам многоквартирных домов подготовить полный энергосертификат, в программе, администрируемой Рижским энергетическим агентством, предусмотрено софинансирование в размере до 90% допустимых расходов. На разработку энергосертификата можно получить до 1200 евро. Дополнительно для реновации здания требуется техническое обследование, на подготовку которого также можно получить до 1200 евро, а на разработку технического проекта - до 15 000 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии приняты существенные изменения, которые касаются всех владельцев квартир в многоэтажных домах.