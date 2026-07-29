По уровню смертности от этой опасной болезни Латвия оказалась на втором месте в ЕС

При этом болезнь значительно чаще уносила жизни мужчин - на их долю пришлось 58,3% всех смертей от вирусного гепатита. Заболевание затрагивало не только пожилых людей, но и население трудоспособного возраста. Среди умерших от вирусного гепатита 35,7% были моложе 65 лет, тогда как среди всех причин смерти доля людей этого возраста составляла лишь 14,8%.