По уровню смертности от этой опасной болезни Латвия оказалась на втором месте в ЕС
В 2023 году в странах Европейского союза от вирусного гепатита умерли 3172 человека - это самый низкий показатель с начала ведения такой статистики в 2011 году. По сравнению с 2022 годом число смертей сократилось на 9,3%, а по сравнению с 2013 годом - более чем вдвое, на 53,7%.
При этом болезнь значительно чаще уносила жизни мужчин - на их долю пришлось 58,3% всех смертей от вирусного гепатита. Заболевание затрагивало не только пожилых людей, но и население трудоспособного возраста. Среди умерших от вирусного гепатита 35,7% были моложе 65 лет, тогда как среди всех причин смерти доля людей этого возраста составляла лишь 14,8%.
Несмотря на общее снижение смертности в Евросоюзе, Латвия вошла в число стран с самыми высокими показателями смертности от вирусного гепатита.
В среднем по ЕС в 2023 году на каждые 100 тысяч жителей приходилось 0,64 смерти от вирусного гепатита. Самые высокие стандартизированные показатели были зарегистрированы в Италии - 1,62 случая на 100 тысяч жителей, Латвии - 1,54, а также Австрии - 1,02.
Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге, где в 2023 году не было зарегистрировано ни одной смерти от вирусного гепатита, а также в Финляндии (0,07 случая на 100 тысяч жителей) и Словении (0,13).
На региональном уровне в Евросоюзе насчитывалось 15 регионов, где смертность от вирусного гепатита превышала 1,5 случая на 100 тысяч жителей. Из них десять находятся в Италии, два - во Франции, по одному - в Австрии, Румынии и Латвии (которая в этой статистике рассматривается как единый регион).
Самые высокие показатели смертности были зарегистрированы во французских заморских регионах Майотта (4,86 случая на 100 тысяч жителей) и Французская Гвиана (2,80), а также в южных регионах Италии - Кампания (2,65), Апулия (2,58) и Сардиния (2,48).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в лесах Латвии обнаружено распространение очень опасной для человека болезни.