Сокращение времени продажи алкоголя в Латвии привело к неожиданным последствиям для магазинов

По его словам, новый порядок изменил не столько уровень потребления алкоголя, сколько покупательские привычки. «Мы видим, что объемы продаж алкоголя сократились, однако наиболее существенные изменения произошли именно в поведении покупателей. Люди приобретают алкоголь раньше, еще до возвращения домой, поскольку не хотят рисковать тем, что местный магазин уже не сможет его продать. В итоге сильнее всего страдают небольшие магазины, расположенные в конце маршрута покупателя».