Сокращение времени продажи алкоголя в Латвии привело к неожиданным последствиям для магазинов
После сокращения времени продажи алкоголя в Латвии наблюдается умеренное снижение объемов реализации алкогольных напитков. Однако в розничной торговле все отчетливее проявляется еще одна тенденция - новое регулирование по-разному влияет на магазины различных форматов. В проигрыше оказываются небольшие магазины у дома.
«Опасаясь не успеть купить алкоголь до 20:00, люди делают эту покупку заранее - по дороге домой в более крупном магазине или рядом с автозаправочной станцией. В результате до местного магазина этот покупатель уже не доходит», - заявил председатель правления Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис.
По его словам, новый порядок изменил не столько уровень потребления алкоголя, сколько покупательские привычки. «Мы видим, что объемы продаж алкоголя сократились, однако наиболее существенные изменения произошли именно в поведении покупателей. Люди приобретают алкоголь раньше, еще до возвращения домой, поскольку не хотят рисковать тем, что местный магазин уже не сможет его продать. В итоге сильнее всего страдают небольшие магазины, расположенные в конце маршрута покупателя».
Раймонд Окманис также отмечает, что в последние годы в целом изменились и привычки покупателей. Люди стали чаще заранее планировать покупки, реже заходят в магазин спонтанно и внимательнее относятся к своим расходам. Поэтому покупка алкоголя все чаще становится частью заранее составленной корзины покупок, а не импульсивным приобретением в вечернее время. Ограничения времени продажи алкоголя лишь усилили эту тенденцию.
Организации производителей и продавцов алкогольной продукции также указывают, что снижение потребления наблюдается уже несколько лет и характерно не только для Латвии, но и для других европейских стран. Поэтому нынешние результаты нельзя автоматически связывать исключительно с ограничением времени продажи алкоголя.
В LaTS считают, что объективную картину влияния нового регулирования можно будет получить только после более длительного периода наблюдений. Лишь анализируя данные о продажах за несколько лет и сопоставляя их с экономическими показателями, можно будет сделать вывод, действительно ли сокращение времени продажи алкоголя существенно снизило его потребление или главным образом изменило покупательские привычки населения.
Согласно данным Службы государственных доходов, в первом квартале 2026 года объем алкогольных напитков, выпущенных для потребления в Латвии, был на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте алкогольных коктейлей и вина, тогда как в отдельных категориях крепких спиртных напитков отмечен даже небольшой рост.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Министерство экономики может предложить пересмотреть ограничения на продажу алкоголя, введенные менее года назад.