В Латвии утвердили масштабную реформу больниц: кого будут лечить на месте, а кого отправят в другой город
Правительство Латвии утвердило одну из крупнейших реформ здравоохранения последних лет. Уже с 2027 года больницы будут работать по новым правилам: часть сложных операций сосредоточат в крупных центрах, а небольшие медучреждения получат другие функции.
Правительство Латвии одобрило реформу больничной сети, которая вступит в силу 1 января 2027 года. Вместо нынешней системы из пяти уровней больницы будут разделены на три категории, а перечень оказываемых ими услуг изменится.
По замыслу Министерства здравоохранения, это позволит эффективнее использовать врачей и оборудование, сократить дефицит специалистов и направить больше средств на развитие амбулаторной помощи.
Какие больницы будут работать
Все государственные и муниципальные стационары разделят на три уровня.
Многопрофильные больницы станут крупнейшими медицинскими центрами страны. Именно здесь будут выполнять самые сложные операции и оказывать высокотехнологичную помощь. В эту категорию вошли:
- Рижская Восточная клиническая университетская больница;
- Клиническая университетская больница имени Страдиня;
- Детская клиническая университетская больница;
- региональные больницы Лиепаи, Даугавпилса, Вентспилса (Северокурземская), Резекне и Валмиеры (Видземская).
Региональные больницы будут оказывать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные операции, травматологию, родовспоможение и лечение детей.
Локальные больницы сохранят круглосуточные приемные отделения, неотложную помощь, диагностику, терапию и лечение хронических пациентов. При необходимости пациентов будут переводить в больницы более высокого уровня.
Что изменится для пациентов
Министерство подчеркивает, что базовая медицинская помощь останется максимально близко к месту проживания людей. При этом самые сложные случаи будут концентрироваться в крупных больницах, где есть необходимое оборудование и специалисты.
Если в конкретной больнице не смогут оказать нужную помощь по медицинским показаниям, пациента обязаны будут организованно перевезти в другое лечебное учреждение. Переводы смогут осуществляться и между больницами одного уровня.
Во всех больницах круглосуточно сохранится доступность врача. Ночью и в выходные помощь будут обеспечивать дежурные врачи.
Какие решения удалось сохранить
После обсуждений с медицинским сообществом в проект были внесены изменения.
Так, в Елгавской городской больнице сохранится педиатрическое отделение.
В Добельской больнице продолжат принимать роды.
В филиале Северокурземской региональной больницы в Талси хирург будет дежурить круглый год.
В Ливанской больнице откроют пункт оказания срочной медицинской помощи.
Кроме того, особые условия предусмотрены для больниц восточного приграничья с учетом вопросов национальной безопасности и удаленности региона.
Зачем проводится реформа
В Министерстве здравоохранения объясняют необходимость изменений тем, что проверки Государственного контроля и Национальной службы здравоохранения выявили серьезную проблему: многие больницы не могли обеспечить наличие всех специалистов, предусмотренных действующими требованиями.
Только в 2025 году из-за нехватки врачей и несоблюдения нормативов больницы лишились около 6 миллионов евро финансирования.
Новая модель позволит определять количество врачей в приемных отделениях в зависимости от реального потока пациентов, а не по единым требованиям для всех.
Куда направят сэкономленные деньги
По расчетам министерства, после изменения принципов работы больниц ежегодно будет высвобождаться почти 44 миллиона евро.
Часть этих средств направят на оплату работы дежурных врачей, развитие амбулаторной помощи и дневных стационаров, а также совершенствование системы оказания медицинских услуг.
В министерстве рассчитывают, что реформа позволит не только рациональнее использовать ограниченные ресурсы здравоохранения, но и сделать медицинскую помощь более доступной и качественной, сохранив при этом экстренную помощь во всех регионах страны.