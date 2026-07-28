Дождь отступает: в среду Латвию ждет солнце и до +24 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Дождь отступает: в среду Латвию ждет солнце и до +24 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После ливней и гроз — передышка: в среду синоптики не прогнозируют существенных осадков, а ветер станет слабее.

Ночью в основном будет небольшая облачность, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9..+13 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем небо будет частично покрыто облаками, и солнце прогреет воздух до +20..+24 градусов, местами на побережье температура не превысит +18, +19 градусов. И ночью, и днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер.

В Риге ожидается ясная ночь, днем облаков станет больше, но дождя не будет. Температура воздуха на восходе солнца составит +13 градусов, днем +23 градуса.

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