Дождь отступает: в среду Латвию ждет солнце и до +24 градусов

Ночью в основном будет небольшая облачность, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9..+13 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем небо будет частично покрыто облаками, и солнце прогреет воздух до +20..+24 градусов, местами на побережье температура не превысит +18, +19 градусов. И ночью, и днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер.