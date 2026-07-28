Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
Дождь отступает: в среду Латвию ждет солнце и до +24 градусов
После ливней и гроз — передышка: в среду синоптики не прогнозируют существенных осадков, а ветер станет слабее.
Ночью в основном будет небольшая облачность, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9..+13 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем небо будет частично покрыто облаками, и солнце прогреет воздух до +20..+24 градусов, местами на побережье температура не превысит +18, +19 градусов. И ночью, и днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер.
В Риге ожидается ясная ночь, днем облаков станет больше, но дождя не будет. Температура воздуха на восходе солнца составит +13 градусов, днем +23 градуса.