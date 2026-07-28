Их сезон становится длиннее - почему комары, клещи и осы не дают спокойно отдыхать
После дождей и резкого потепления люди все чаще жалуются на комаров, клещей и ос. Однако нестабильная погода влияет на них по-разному, и далеко не все из них действительно начинают размножаться быстрее.
Периоды жары сменяются ливнями, после теплой зимы внезапно возвращаются заморозки, а продолжительная засуха заканчивается несколькими днями сильных дождей. Такая погода действительно влияет на комаров, клещей и ос, однако утверждать, что всех их становится больше одновременно, неправильно.
Каждая группа реагирует на температуру и осадки по-своему. Комарам необходима вода, клещам - тепло и достаточная влажность, а успешность осиной колонии во многом зависит от погоды весной, когда перезимовавшая матка строит гнездо.
Важно и то, что клещи - не насекомые, а паукообразные. Но вместе с комарами их обычно рассматривают как переносчиков инфекций, активность которых сильно зависит от погодных условий.
Комары быстро размножаются после теплых дождей
Наиболее заметный рост численности после перемен погоды обычно наблюдается у комаров. Для развития личинок им требуется стоячая вода - лужи, канавы, бочки, забитые водостоки, емкости в садах и другие места, где вода сохраняется хотя бы несколько дней.
После сильных дождей таких мест становится больше. Если затем устанавливается теплая погода, личинки развиваются быстрее, и уже спустя относительно короткое время люди могут заметить резкое увеличение количества комаров.
Однако длительные ливни не всегда благоприятны. Сильный поток воды способен смывать яйца и личинок, а холодная погода замедляет их развитие. Засуха также сокращает количество мест размножения, хотя некоторые виды откладывают устойчивые яйца, которые сохраняются до следующего дождя.
Особое внимание в Европе уделяется инвазивным видам, в том числе азиатскому тигровому комару Aedes albopictus. Он способен размножаться даже в небольших искусственных емкостях с водой. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот вид продолжает распространяться по Европе, а его присутствие в последние годы подтвердили в новых регионах. Более теплое лето, мягкая зима и изменение режима осадков создают условия для более продолжительного сезона активности комаров.
Всемирная организация здравоохранения также указывает, что теплая и влажная погода увеличивает количество мест, подходящих для размножения комаров. При этом рост риска зависит не только от климата, но и от состояния водоемов, городской инфраструктуры, международных перевозок и способности коммунальных служб уничтожать места размножения.
Клещей становится больше после мягких зим
Клещи хуже переносят продолжительную жару и сухость, чем комары. Им необходим влажный слой растительности, опавших листьев и почвы, где они могут скрываться от обезвоживания.
Наиболее благоприятны для них мягкая зима, ранняя весна, умеренное тепло и достаточно высокая влажность. В таких условиях больше клещей переживает холодный сезон, а период их активности начинается раньше и заканчивается позже.
После дождей клещи могут становиться активнее у поверхности травы и кустарников. Но это не означает, что они появляются из-за дождя или падают с деревьев. Большинство клещей поджидает животных и людей в траве, лесной подстилке и невысокой растительности.
Продолжительная жара и засуха способны временно снизить их активность. В такие дни клещи уходят ближе к влажной почве и реже попадаются людям. Но после возвращения дождей и умеренной температуры они снова становятся заметнее.
ECDC указывает, что клещи широко распространены в Европе и обычно активны с весны до осени. Основные очаги клещевого энцефалита сосредоточены в Центральной, Восточной и Северной Европе. В некоторых регионах фиксируются первые случаи заболевания или рост числа заражений.
ВОЗ связывает долгосрочное расширение ареала и численности клещей с потеплением. Они встречаются все севернее и на большей высоте над уровнем моря, а сезон активности становится длиннее. Однако численность в конкретном лесу или парке зависит также от количества грызунов, оленей и других животных, растительности и использования территории человеком.
Осы выигрывают от теплой и сухой весны
В отличие от комаров, осы не размножаются в воде. Весной перезимовавшая матка самостоятельно ищет место для гнезда, строит первые ячейки и выращивает первых рабочих особей. Если весна холодная, дождливая и ветреная, многие матки погибают или не могут успешно создать колонию. Недостаток корма также ограничивает развитие гнезда.
Теплая и относительно сухая весна действует противоположным образом. Больше маток выживает, раньше начинает строить гнезда и успевает сформировать крупные колонии. Именно поэтому после благоприятной весны к концу лета людям может казаться, что ос стало необычно много.
Подобная ситуация наблюдалась в Великобритании в 2025 году, когда специалисты связали большое количество ос с исключительно теплой и сухой весной. Такая погода позволила маткам раньше основать гнезда и повысила выживаемость молодых колоний. При этом одного теплого периода недостаточно для вывода о многолетнем росте численности - систематических данных по осам значительно меньше, чем по комарам и клещам.
В конце лета поведение ос также меняется. Когда колония перестает выращивать большое количество личинок, рабочие осы активнее ищут сладкую пищу. Поэтому они чаще появляются возле фруктов, напитков, мусорных контейнеров и столов на открытом воздухе. Это может создавать впечатление внезапного нашествия даже без резкого роста общей популяции.
Кому нестабильная погода помогает больше всего
После чередования ливней и тепла сильнее всего может увеличиться количество комаров, поскольку появляется много временных водоемов, а высокая температура ускоряет развитие личинок.
Мягкая зима и влажная весна благоприятны для клещей. Они раньше становятся активными и дольше сохраняются в течение сезона. Но сильная засуха временно сокращает их активность. Теплая и сухая весна чаще помогает осам. Если же начало сезона холодное и дождливое, многие гнезда не развиваются.
Таким образом, одно и то же лето может быть удачным для одного вида и неблагоприятным для другого. Например, сильные дожди способны увеличить количество комаров, но одновременно помешать осиным маткам и ограничить активность клещей при слишком низкой температуре.
Почему кажется, что их стало больше
Количество укусов не всегда отражает реальную численность. На впечатление людей влияют продолжительность сезона, время, проведенное на природе, состояние дворов и парков, расположение гнезд и места скопления воды.
Даже одна забытая емкость с дождевой водой может дать большое количество комаров рядом с домом. Одно осиное гнездо возле террасы создает ощущение массового нашествия. А высокая трава возле тропинки увеличивает вероятность встретить клеща, даже если его численность в регионе существенно не изменилась.
Кроме погоды, на распространение этих видов влияют изменение ландшафта, международные перевозки, урбанизация, наличие животных и сокращение числа естественных врагов. Поэтому связывать любое увеличение их количества только с нестабильной погодой было бы упрощением.
Как уменьшить риск укусов
Чтобы сократить количество комаров возле дома, следует регулярно выливать воду из ведер, поддонов, детских игрушек и других емкостей. Водостоки необходимо очищать, а бочки с водой - закрывать.
В местах, где могут быть клещи, лучше носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и осматривать тело после прогулки. Особенно внимательно нужно проверять подмышки, паховую область, линию волос, участки за ушами и под коленями.
Возле ос не следует размахивать руками и пытаться их ударить. Еду и сладкие напитки на улице лучше закрывать, а перед глотком из банки или бутылки проверять, не забралось ли внутрь насекомое.