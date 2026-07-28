Их сезон становится длиннее - почему комары, клещи и осы не дают спокойно отдыхать

Особое внимание в Европе уделяется инвазивным видам, в том числе азиатскому тигровому комару Aedes albopictus. Он способен размножаться даже в небольших искусственных емкостях с водой. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот вид продолжает распространяться по Европе, а его присутствие в последние годы подтвердили в новых регионах. Более теплое лето, мягкая зима и изменение режима осадков создают условия для более продолжительного сезона активности комаров.