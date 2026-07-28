Деньги или зрение? Тысячи пенсионеров Латвии оказываются перед тяжелым выбором
Еще недавно проблемы со зрением многие воспринимали как неизбежную часть старения: хуже видишь – значит, возраст берет свое. Но сегодня ситуация меняется. Современная медицина во многих случаях способна сохранить человеку зрение на долгие годы. Вопрос лишь в одном: сможет ли он позволить себе это лечение.
Именно здесь возникает главный парадокс: человек может всю жизнь работать, платить налоги, оставаться активным членом общества, но в пожилом возрасте столкнуться с выбором – оплатить дорогостоящую терапию или смириться с постепенной потерей зрения.
Федерация пенсионеров Латвии считает, что такая ситуация недопустима: доступ к лечению не должен зависеть от размера пенсии или финансовых возможностей семьи.
Почти каждый пенсионер сталкивается с проблемами зрения
Цифры говорят сами за себя: согласно опросу, 87% латвийских пенсионеров имеют жалобы, связанные со зрением, а у 43% проблемы уже влияют на повседневную жизнь. Это не только вопрос удобства. Плохое зрение означает потерю самостоятельности: человеку сложнее пользоваться телефоном, компьютером, интернет-банком, читать документы, передвигаться по городу.
Для работающих пенсионеров ситуация еще серьезнее. Более половины из них признают, что проблемы со зрением мешают выполнять рабочие обязанности. При этом почти половина – 45% пенсионеров, проходивших медицинские процедуры, – оплачивали их самостоятельно. А Латвия сегодня как раз заинтересована в том, чтобы пожилые люди оставались активными. Уровень занятости жителей старше 65 лет в стране является одним из самых высоких в Евросоюзе – около 15%. Каждый человек, который продолжает работать после выхода на пенсию, – это не только личная история, но и вклад в экономику страны.
Болезнь можно остановить, но лечение доступно не всем
По данным Латвийского общества слепых, в стране насчитывается более 12 000 человек, которые частично или полностью потеряли зрение, а вместе с этим – во многом возможность самостоятельно получать информацию, вести независимую жизнь и участвовать в рынке труда. За последние два года количество людей с инвалидностью по зрению выросло примерно на 20%.
Одной из самых опасных возрастных проблем является неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация (нВМД) – заболевание сетчатки, которое без лечения может привести к слепоте.
В Латвии около 8000 человек живут с этим диагнозом, а ежегодно выявляют примерно 320 новых пациентов.
Современная терапия позволяет замедлить развитие болезни и сохранить зрение. Однако есть важное условие – лечение необходимо начинать вовремя. Даже несколько месяцев задержки могут привести к необратимым последствиям.
Сегодня же многие пациенты вынуждены платить за терапию самостоятельно. И здесь появляется проблема: медицина может помочь, но не каждый человек может себе это позволить. Получается парадоксальная ситуация – государству выгоднее сохранить человеку зрение, чем потом оплачивать инвалидность, социальную помощь и уход.
Слепота обходится дороже, чем профилактика
Экономика в данном случае говорит очень просто: предупредить потерю зрения дешевле, чем компенсировать ее последствия. Только обеспечение пенсиями по инвалидности и пособиями по уходу для примерно 300 новых пациентов с нВМД может стоить государству около 3,73 млн евро в год.
При этом своевременная терапия дает человеку возможность продолжать жить самостоятельно, работать, пользоваться услугами, не становиться зависимым от родственников или социальной системы. Это не просто расходы на медицину – это инвестиция в активное долголетие.
"Серебряное поколение" – не нагрузка, а ресурс
В последние годы много говорят о старении общества. Но часто пожилых людей рассматривают исключительно как получателей помощи. Между тем современные пенсионеры – это люди, которые продолжают работать, платить налоги, помогать семьям, участвовать в общественной жизни и передавать свой опыт.
"Серебряное поколение" – это не проблема, которую нужно содержать, а ресурс, который важно сохранить.
Но невозможно требовать от человека активности, если он теряет базовую способность ориентироваться в мире – зрение.
Государственная поддержка должна стать частью стратегии
Федерация пенсионеров Латвии выступает за то, чтобы в государственном бюджете на 2027 год было предусмотрено финансирование анти-VEGF терапии для пациентов с нВМД, а также расширена поддержка лечения диабетической макулопатии.
Это вопрос не только социальной справедливости. Это вопрос того, каким будет отношение государства к людям старшего поколения. Если человек может сохранить зрение с помощью доступного лечения, логично помочь ему сделать это.
Ведь потеря зрения – это не только медицинская проблема. Это потеря самостоятельности, возможности работать, общаться и полноценно участвовать в жизни общества.