Деньги или зрение? Тысячи пенсионеров Латвии оказываются перед тяжелым выбором

Для работающих пенсионеров ситуация еще серьезнее. Более половины из них признают, что проблемы со зрением мешают выполнять рабочие обязанности. При этом почти половина – 45% пенсионеров, проходивших медицинские процедуры, – оплачивали их самостоятельно. А Латвия сегодня как раз заинтересована в том, чтобы пожилые люди оставались активными. Уровень занятости жителей старше 65 лет в стране является одним из самых высоких в Евросоюзе – около 15%. Каждый человек, который продолжает работать после выхода на пенсию, – это не только личная история, но и вклад в экономику страны.