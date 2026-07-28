Государственный тест на знание языка обойдется почти в 2,5 раза дороже

Изменения коснулись и ряда других платных услуг ГАРО. За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14,21 евро. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13,50 евро. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17,25 евро вместо прежних 11,25 евро.