ФОТО: дети погибших и раненых украинских полицейских приехали на отдых в Латвию
Поддерживая Украину и Национальную полицию Украины в условиях продолжающейся войны, Государственная полиция Латвии организовала лагерь для 28 детей украинских полицейских, чьи родители пострадали или погибли в результате боевых действий.
Лагерь открылся 28 июля. На церемонии к участникам обратились временная поверенная в делах Украины в Латвии Катерина Пасынчук, министр внутренних дел Янис Домбрава, начальник Государственной полиции генерал Арманд Рукс, директор колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко и другие представители учреждений и организаций.
"Больше всего во время войны страдают дети, чье детство проходит в ее тени. Для Латвии важно поддержать детей украинских полицейских, чтобы они хотя бы некоторое время могли пожить под мирным небом", - подчеркнул Домбрава.
Государственная полиция совместно со своим колледжем будет проводить лагерь до 9 августа. Дети смогут познакомиться с Латвией, принять участие в различных мероприятиях и узнать больше о работе латвийской полиции.
"Для Государственной полиции большая честь организовать лагерь для этих маленьких храбрецов. В этом году я сам был на Украине и, откровенно говоря, мне было страшно. Поэтому могу сказать, что вы, дети, настоящие герои и будущее Украины. От всего сердца желаю, чтобы уже следующее лето прошло для вас под мирным небом", - сказал Арманд Рукс.
Для участников подготовлены экскурсии по известным местам Латвии, встречи с подразделениями Государственной полиции и ее колледжа, в том числе с Батальоном специального назначения. Также запланирована встреча с представителями специального подразделения Национальной полиции Украины Белые ангелы.
В 2026 году Государственная полиция впервые самостоятельно организовала такой лагерь для детей украинских полицейских, пострадавших или погибших во время войны. Ранее подобные лагеря проводились совместно с Центром молодежной гвардии.
Латвийские структуры внутренних дел и обороны регулярно оказывают помощь украинским военнослужащим, их семьям и другим мирным жителям, пострадавшим в результате войны.