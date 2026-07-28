ФОТО: дети погибших и раненых украинских полицейских приехали на отдых в Латвию

"Для Государственной полиции большая честь организовать лагерь для этих маленьких храбрецов. В этом году я сам был на Украине и, откровенно говоря, мне было страшно. Поэтому могу сказать, что вы, дети, настоящие герои и будущее Украины. От всего сердца желаю, чтобы уже следующее лето прошло для вас под мирным небом", - сказал Арманд Рукс.