"Самолет улетит без вас": глава Ryanair предупреждает всех пассажиров

По данным британских СМИ, уже появились случаи, когда путешественники пропускали свои рейсы именно из-за длительного ожидания на паспортном контроле. При этом вернуть деньги за такой билет обычно крайне сложно. Если пассажир не успел на рейс из-за очередей в аэропорту, ни авиакомпания, ни администрация аэропорта, как правило, не обязаны компенсировать стоимость перелета. Помочь могут только некоторые полисы туристического страхования, но такая защита предусмотрена далеко не во всех страховках.