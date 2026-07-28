"Самолет улетит без вас": глава Ryanair предупреждает всех пассажиров
Пассажирам Ryanair, в том числе вылетающим из Латвии, стоит приезжать в аэропорт значительно раньше. Глава авиакомпании предупредил: самолеты больше не будут ждать людей, задержавшихся в очередях на паспортном контроле.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири выступил с категоричным предупреждением для пассажиров, путешествующих по Европе, в том числе из Латвии. По его словам, авиакомпания не станет задерживать вылеты из-за людей, которые не успели пройти паспортный контроль или застряли в длинных очередях в аэропорту.
Причиной стали новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Для граждан Великобритании начала действовать новая система въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которая предусматривает обязательное сканирование отпечатков пальцев и фотографирование при пересечении границы. Из-за этого во многих европейских аэропортах уже образовались многочасовые очереди.
Несмотря на это, глава Ryanair заявил, что ответственность за своевременное прибытие лежит исключительно на самих пассажирах.
"Мы никого ждать не будем. Наш приоритет - пассажиры, которые находятся у выхода на посадку, когда начинается посадка. Если к моменту ее окончания вас нет у гейта, самолет улетит без вас", - заявил Майкл О'Лири в подкасте The Travel Expert газеты The Telegraph.
Он подчеркнул, что авиакомпания не намерена задерживать рейсы из-за очередей на паспортном контроле. "Пассажиры должны приезжать в аэропорт раньше и вовремя быть у выхода на посадку. Иначе они просто не полетят", - сказал руководитель Ryanair.
По данным британских СМИ, уже появились случаи, когда путешественники пропускали свои рейсы именно из-за длительного ожидания на паспортном контроле. При этом вернуть деньги за такой билет обычно крайне сложно. Если пассажир не успел на рейс из-за очередей в аэропорту, ни авиакомпания, ни администрация аэропорта, как правило, не обязаны компенсировать стоимость перелета. Помочь могут только некоторые полисы туристического страхования, но такая защита предусмотрена далеко не во всех страховках.
Для жителей Латвии предупреждение Ryanair также актуально. Хотя новая система EES в первую очередь затрагивает граждан стран, не входящих в ЕС, увеличение времени прохождения пограничного контроля в крупных европейских аэропортах может косвенно повлиять на всех путешественников, особенно при вылетах через международные хабы. Поэтому тем, кто летит рейсами Ryanair, стоит закладывать дополнительное время на прохождение всех предполетных процедур, чтобы не остаться на земле.