В Латвии начали продавать уникальный продукт, который помогает сохранять природу страны

Бренд "Продукт природных лугов" был создан Латвийским фондом природы в 2024 году в рамках проекта LatViaNature для повышения узнаваемости продукции с природных лугов и поддержки производителей, занимающихся их сохранением. С 2026 года развитием бренда занимается LLKC, а Латвийский фонд природы продолжает контролировать систему сертификации и следить за тем, чтобы знак сохранял свою надежность и ценность. Кроме того, фонд участвует в развитии новой линейки продукции, гарантируя, что под этим знаком продается говядина исключительно из хозяйств, получивших сертификат "Продукт природных лугов".