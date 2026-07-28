В Латвии начали продавать уникальный продукт, который помогает сохранять природу страны
С этой недели в Латвии появилась в продаже говядина с природных лугов - специальная линейка продукции из мяса крупного рогатого скота. Новая продукция стала продолжением развития бренда "Продукт природных лугов", созданного Латвийским фондом природы (LDF).
Продукция производится на Цесисском мясокомбинате в сотрудничестве с Латвийским фондом природы и Латвийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования (LLKC).
Естественные луга считаются одной из самых ценных и одновременно наиболее уязвимых экосистем Латвии. Они занимают всего 0,9% территории страны, поэтому покупка такой продукции помогает сохранять эти уникальные природные территории.
Природные луга являются местом обитания сотен видов растений, насекомых и птиц. Однако без регулярного ухода они постепенно зарастают и исчезают. Одним из самых эффективных способов их сохранения является выпас скота. Он поддерживает биологическое разнообразие и одновременно позволяет фермерам производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, каждый продукт, созданный благодаря использованию природных лугов, одновременно становится вкладом в сохранение природы Латвии.
Благодаря сотрудничеству с Цесисским мясокомбинатом владельцы таких хозяйств получают новые возможности для реализации своей продукции, а покупатели - качественное мясо с прозрачным происхождением и понятным воздействием на окружающую среду.
Бренд "Продукт природных лугов" был создан Латвийским фондом природы в 2024 году в рамках проекта LatViaNature для повышения узнаваемости продукции с природных лугов и поддержки производителей, занимающихся их сохранением. С 2026 года развитием бренда занимается LLKC, а Латвийский фонд природы продолжает контролировать систему сертификации и следить за тем, чтобы знак сохранял свою надежность и ценность. Кроме того, фонд участвует в развитии новой линейки продукции, гарантируя, что под этим знаком продается говядина исключительно из хозяйств, получивших сертификат "Продукт природных лугов".
Ранее Otkrito.lv писал о том, действительно ли латвийские магазины снизили цены на еду после уменьшения налога.