Жителям многоквартирных домов в Латвии станет проще получить кредит на ремонт: что изменится
Владельцам квартир в Латвии станет проще организовать ремонт дома, утепление и благоустройство территории. Правительство отменило одну из главных бюрократических преград при получении кредита на такие работы.
Правительство Латвии приняло изменения, которые значительно упростят получение кредитов на ремонт, утепление и благоустройство многоквартирных домов. Главное нововведение заключается в том, что теперь объединение собственников квартир сможет самостоятельно оформить кредит от своего имени. Раньше для этого почти всегда приходилось привлекать посредника - например, управляющую компанию или специально созданное товарищество (общественную организацию).
По оценке Министерства экономики, это позволит сократить бюрократию и ускорить реализацию проектов по ремонту домов, повышению их энергоэффективности, а также благоустройству прилегающей территории. Новые правила также распространяются на получение кредитов для выкупа земли, которая подлежит отчуждению и относится к многоквартирному дому.
Что было раньше и как изменится
До сих пор объединение собственников квартир формально не могло получить кредит самостоятельно.
Для оформления займа жильцам приходилось:
- уполномочивать управляющую компанию действовать от их имени;
- либо создавать отдельное товарищество, которое заключало кредитный договор и брало на себя все юридические обязательства.
Это делало процесс более сложным, долгим и связанным с дополнительными формальностями.
После вступления новых правил в силу объединение собственников сможет:
- самостоятельно подать заявку на кредит;
- заключить кредитный договор;
- получить финансирование от своего имени.
Подавать документы будет представитель объединения. Им может быть как управляющий домом, так и другое уполномоченное собственниками лицо. Представителем может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
Если интересы жильцов представляет официальный управляющий дома, ему не потребуется получать отдельную доверенность для подачи заявки - он сможет действовать как законный представитель объединения собственников.
Старый вариант тоже сохранится
При этом правительство не отменяет прежний порядок полностью. При необходимости жители по-прежнему смогут оформлять кредит через своего представителя.
Это особенно важно в случаях, когда на одном земельном участке расположено несколько многоквартирных домов, а кредит нужен только собственникам одного из них.
Что это даст жильцам
В Министерстве экономики считают, что изменения помогут быстрее принимать решения о ремонте домов, проводить утепление зданий, повышать их энергоэффективность и улучшать состояние дворов и общей инфраструктуры.
Кроме того, государственная финансовая организация Altum сможет бесплатно получать необходимые данные из государственных информационных систем. Это должно ускорить рассмотрение заявок и сократить количество документов, которые жителям придется собирать самостоятельно.