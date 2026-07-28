Жителям многоквартирных домов в Латвии станет проще получить кредит на ремонт: что изменится

Правительство Латвии приняло изменения, которые значительно упростят получение кредитов на ремонт, утепление и благоустройство многоквартирных домов. Главное нововведение заключается в том, что теперь объединение собственников квартир сможет самостоятельно оформить кредит от своего имени. Раньше для этого почти всегда приходилось привлекать посредника - например, управляющую компанию или специально созданное товарищество (общественную организацию).