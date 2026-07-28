Ноутбуки и смартфоны могут снова подорожать. Как на это влияет искусственный интеллект?

Покупателям электроники, возможно, придется привыкать к более высоким ценам. В 2026 году производители смартфонов и компьютеров столкнулись с дефицитом оперативной и флеш-памяти, а стоимость этих компонентов резко выросла. Одной из главных причин стал бум искусственного интеллекта - производители микросхем все активнее направляют свои мощности на выпуск памяти для серверов и дата-центров. Это не означает, что каждый новый ноутбук или смартфон обязательно подорожает на десятки процентов. Однако у производителей остается все меньше возможностей сохранять прежние цены без ухудшения характеристик устройств.