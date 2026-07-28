Ноутбуки и смартфоны могут снова подорожать. Как на это влияет искусственный интеллект?
Новые смартфоны и ноутбуки могут неприятно удивить покупателей. За знакомыми моделями и привычными ценами скрывается борьба за один из самых востребованных компонентов, который все активнее забирает индустрия искусственного интеллекта.
Покупателям электроники, возможно, придется привыкать к более высоким ценам. В 2026 году производители смартфонов и компьютеров столкнулись с дефицитом оперативной и флеш-памяти, а стоимость этих компонентов резко выросла. Одной из главных причин стал бум искусственного интеллекта - производители микросхем все активнее направляют свои мощности на выпуск памяти для серверов и дата-центров. Это не означает, что каждый новый ноутбук или смартфон обязательно подорожает на десятки процентов. Однако у производителей остается все меньше возможностей сохранять прежние цены без ухудшения характеристик устройств.
Почему искусственному интеллекту требуется так много памяти
Современные системы искусственного интеллекта работают в крупных дата-центрах, где используются тысячи специализированных процессоров. Одних мощных вычислительных чипов для этого недостаточно - серверам необходимы огромные объемы быстрой памяти и накопителей.
Особенно востребована HBM - высокоскоростная память, которая устанавливается рядом с графическими и другими ускорителями искусственного интеллекта. Она позволяет быстро передавать большие массивы данных, необходимые для обучения нейросетей и обработки пользовательских запросов.
Компания Micron сообщала, что объем памяти в серверах за последние три года удвоился. При этом увеличение размера контекста моделей искусственного интеллекта дополнительно повышает требования к памяти и хранилищам.
Производители отдают приоритет более прибыльным чипам
Одни и те же крупные компании выпускают память для серверов, ноутбуков, смартфонов и другой электроники. Однако производственные мощности невозможно быстро увеличить - строительство и оснащение новых заводов занимает несколько лет и требует миллиардных инвестиций.
На фоне высокого спроса со стороны дата-центров производителям выгоднее выпускать HBM, серверную DDR5 и другие дорогие продукты. В результате меньше мощностей остается для производства обычной DRAM и NAND-памяти, используемой в потребительской электронике.
IDC отмечает, что крупнейшие производители памяти переориентировали часть ресурсов с обычных компонентов для смартфонов и компьютеров на более прибыльную память для инфраструктуры искусственного интеллекта. Это привело к дисбалансу спроса и предложения.
Насколько сильно выросли цены на память
По данным TrendForce, в первом квартале 2026 года контрактные цены на память для персональных компьютеров выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на обычную DRAM, в зависимости от категории, также росли на десятки процентов.
Во втором квартале повышение продолжилось. Аналитики сообщали, что мобильная DRAM создавала все большее давление на себестоимость смартфонов, а производители устройств были вынуждены пересматривать объемы закупок и характеристики моделей.
В третьем квартале рынок памяти оставался напряженным. TrendForce прогнозировал дальнейшее повышение контрактных цен на DRAM на 13-18% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на некоторое замедление темпов роста.
Сама Micron связывает рекордные финансовые результаты с высоким спросом, ограниченным предложением и растущей ролью памяти в эпоху искусственного интеллекта. Компания увеличивает инвестиции в производство, но дополнительные мощности не появляются мгновенно.
Как это повлияет на ноутбуки
Оперативная память и SSD являются важной частью себестоимости компьютера. Чем больше в ноутбуке памяти и чем вместительнее накопитель, тем сильнее производитель зависит от цен на DRAM и NAND.
IDC прогнозирует, что средняя цена персональных компьютеров в 2026 году может вырасти примерно на 17-18%. Аналитики также считают, что даже после расширения производства цены в ближайшее время могут не вернуться к уровню 2025 года.
На практике компании могут реагировать по-разному. Одни повысят цену готового устройства, другие сократят скидки, а третьи предложат за прежнюю сумму более слабую комплектацию - например, 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ или SSD на 256 ГБ вместо 512 ГБ.
Особенно заметно давление может быть в бюджетном сегменте. В дорогом ноутбуке производителю проще распределить дополнительные расходы между разными компонентами, тогда как в недорогой модели даже небольшое повышение себестоимости существенно влияет на прибыль.
Что произойдет со смартфонами
Смартфонам также требуются оперативная память и встроенный накопитель. Кроме того, новые функции искусственного интеллекта, работающие непосредственно на устройстве, требуют еще большего объема памяти.
По прогнозу IDC, в 2026 году средняя мировая цена смартфона может достигнуть рекордных 550 долларов - примерно на 100 долларов больше, чем годом ранее. Одновременно поставки смартфонов могут заметно сократиться, поскольку высокая стоимость компонентов ограничивает производство и снижает спрос.
Это не обязательно означает прямое повышение цены каждой модели. Производители могут сохранить знакомый ценник, но уменьшить объем памяти или отказаться от некоторых функций. IDC приводит пример, когда смартфон, который раньше получил бы 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, теперь может выйти с 8 и 128 ГБ по той же цене. Кроме того, бренды могут выпускать меньше дешевых моделей и сосредоточиться на среднем и премиальном сегментах, где покупатели легче принимают повышение цены.
Подорожает ли техника в магазинах сразу
Рост контрактных цен на компоненты не всегда моментально отражается на магазинных ценниках. Крупные производители могут иметь заранее заключенные договоры и запасы памяти, купленные по старым ценам. Розничные сети также некоторое время продают устройства, поступившие на склады раньше.
Поэтому повышение может проявляться постепенно:
- исчезают особенно выгодные комплектации;
- становится меньше скидок;
- новые поколения устройств выходят дороже;
- за прежнюю цену предлагается меньше памяти;
- дешевые модели реже появляются в продаже.
Сильнее всего рост затрат может ударить по небольшим брендам, которым сложнее заключать долгосрочные контракты и гарантировать поставки компонентов.
Искусственный интеллект влияет на цены дважды
Первая причина связана с дата-центрами, которые забирают все больше производственных мощностей и памяти. Вторая - с самими потребительскими устройствами.
Производители продвигают так называемые AI-смартфоны и AI-компьютеры, способные выполнять часть операций искусственного интеллекта без подключения к облаку. Для этого им нужны более мощные процессоры, дополнительные нейронные блоки и увеличенный объем оперативной памяти.
Получается парадоксальная ситуация: искусственный интеллект одновременно сокращает предложение компонентов для обычной электроники и повышает требования к характеристикам новых устройств.
Стоит ли торопиться с покупкой
Покупать ноутбук или смартфон только из-за опасений дальнейшего подорожания не обязательно. Цены зависят не только от памяти, но и от конкуренции, валютных курсов, логистики, сезонных распродаж и политики конкретного производителя. Однако тем, кто уже планировал покупку и нашел подходящую модель с хорошей скидкой, стоит учитывать, что аналогичная комплектация через несколько месяцев может стоить дороже или получить меньший объем памяти.
При выборе техники теперь особенно важно сравнивать не только цену и название модели, но и точную конфигурацию. Устройства одного поколения могут выглядеть одинаково, но заметно отличаться объемом оперативной памяти и накопителя.