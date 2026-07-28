Ливней стало больше или нам только кажется - что показывают данные по Латвии

При этом за последние десять лет масштабы подобных бедствий стали заметнее благодаря съемкам с дронов. Кроме того, в последние 15 лет все чаще появляются видео очевидцев, снятые в момент непогоды, когда журналистов на месте еще нет. Поэтому даже у людей, которые сами не сталкивались со стихией, может возникнуть ощущение, что такие происшествия стали значительно чаще и разрушительнее. Информация о непогоде теперь распространяется быстрее, а видеозаписи позволяют увидеть силу дождей и наводнений и лучше понять, с чем сталкиваются пострадавшие.