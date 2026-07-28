Восстанавливать или сносить? Судьба Дурсупской плотины расколола жителей Талси

На прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзиньш. По его словам, степень повреждений различается: на четырех участках зафиксированы серьезные разрушения, тогда как на остальных они оцениваются как средние или незначительные. "На этой неделе мы начнем устранять самые мелкие повреждения, а на следующей планируем завершить ценовые опросы, необходимые для проведения более масштабных ремонтных работ", - сказал Берзиньш.