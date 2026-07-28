Крупный латвийский город неожиданно совершил мощный экономический рывок
Курземе может обогнать другие регионы Латвии по темпам развития - на это уже долгое время указывают такие факторы, как структура экономики, размер городов, а также эффективность политики развития. Так считает экономист Luminor Петерис Страутиньш.
Прорыв Лиепаи
Как отмечает экономист, показатели промышленности Лиепаи в начале года оказались очень высокими, инвесторы активно интересуются площадками в новых индустриальных парках, а важную роль для дальнейшего роста сыграет доступность кредитования инвестиционных проектов предприятий. Лиепая занимает второе место среди самоуправлений Латвии по доходам металлургических и машиностроительных отраслей в расчете на одного жителя. Более быстрый рост города в этом году способен существенно улучшить общие экономические показатели Курземе, поскольку Лиепая формирует примерно треть экономики региона.
При этом негативное влияние сокращения транзита сохранится. Кроме того, на бюджеты домохозяйств могут повлиять решения работодателей по оптимизации персонала, поскольку становится очевидно, что прежние объемы грузопотоков уже не вернутся. Свою роль может сыграть и стремление государства сократить субсидии на содержание железной дороги, что затронет не только Курземе, но и Латгале.
Скорость, и масштаб
В прошлом году самые высокие темпы роста экспортной экономики в Курземе продемонстрировал Кулдигский край. Именно он стал самым быстроразвивающимся самоуправлением региона с 2014 года, когда считался его самой слабой экономикой. Кулдига стала примером того, как можно добиться быстрого роста, развивая традиционные отрасли - в данном случае деревообработку. Сильный импульс развитию города придало расширение производства фанеры, которое не только создало новые хорошо оплачиваемые рабочие места, но и изменило деловую среду, подтолкнув другие предприятия к более амбициозному развитию.
Одновременные успехи Лиепаи и Кулдиги показывают, что у регионов и самоуправлений могут быть совершенно разные стратегии развития. Однако существует общий вывод, актуальный практически для всех городов и краев, кроме Риги и ее ближайших окрестностей: добиться быстрого роста экспортных доходов без развития производства товаров практически невозможно. Это касается как обрабатывающей промышленности, так и отраслей, связанных с использованием природных ресурсов. Туризм может стать хорошим дополнением, а за пределами столицы возможно и развитие экспорта интеллектуальных услуг. Но чтобы какая-либо отрасль действительно стала двигателем роста благосостояния конкретной территории, ей необходимы одновременно высокие темпы развития и значительный масштаб.
Салдус удивляет
Эксперт также отмечает, что главные надежды промышленности Курземе связаны с инженерными отраслями - производством и обработкой металлов, машиностроением и электроникой.
Помимо успешных примеров Лиепаи и Вентспилса, стоит отметить и Салдусский край. По объему экспортных доходов на одного жителя предприятия этого самоуправления занимают восьмое место среди 42 самоуправлений Латвии. Здесь успешно развиваются как высокопроизводительное сельское хозяйство, так и диверсифицированная промышленность.
Если пищевая промышленность и производство строительных материалов существуют в Салдусе уже давно, то после вступления Латвии в Европейский союз экономику города значительно укрепила группа предприятий, первоначально возникшая как филиал норвежского кластера судостроения и технологий для добычи природных ресурсов. Эти компании выпускают различные металлические и пластиковые компоненты и постепенно переходят к производству все более сложной продукции.
Как ранее писал Otkrito.lv, названы три главные вещи, которые тормозят экономическое развитие Латвии.