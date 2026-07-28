Крупный латвийский город неожиданно совершил мощный экономический рывок

Одновременные успехи Лиепаи и Кулдиги показывают, что у регионов и самоуправлений могут быть совершенно разные стратегии развития. Однако существует общий вывод, актуальный практически для всех городов и краев, кроме Риги и ее ближайших окрестностей: добиться быстрого роста экспортных доходов без развития производства товаров практически невозможно. Это касается как обрабатывающей промышленности, так и отраслей, связанных с использованием природных ресурсов. Туризм может стать хорошим дополнением, а за пределами столицы возможно и развитие экспорта интеллектуальных услуг. Но чтобы какая-либо отрасль действительно стала двигателем роста благосостояния конкретной территории, ей необходимы одновременно высокие темпы развития и значительный масштаб.