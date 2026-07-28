"Блэкфейс" на празднике в Сабиле вызвал скандал: теперь в Латвии спорят, где заканчивается юмор и начинается расизм

Однако нашлось немало и тех, кто встал на защиту участников шествия. Их сторонники утверждают, что это была не насмешка над индийцами, а сатирическое отражение происходящего сегодня в Латвии, где жители все чаще обсуждают рост числа иностранных работников и курьеров. "Красиво, сатирично, театрально... об актуальной общественной проблеме. Мне понравилось", - написал один из пользователей.