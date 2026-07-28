"Блэкфейс" на празднике в Сабиле вызвал скандал: теперь в Латвии спорят, где заканчивается юмор и начинается расизм
Театрализованное шествие на Празднике вина в Сабиле неожиданно обернулось скандалом. После появления видероликов, снятых на мероприятии, одни назвали происходящее злой расистской пародией, другие - обычной сатирой над современными реалиями.
25 июля в Сабиле состоялось традиционное театрализованное шествие в рамках Праздника вина. Еще в начале месяца Дом культуры Сабиле приглашал жителей присоединиться к мероприятию под девизом: "Цирк уехал, клоуны остались!", обещая "краски, юмор и творческое безумие" на улицах города.
Однако после праздника в интернете разгорелся настоящий скандал. Причиной стали участники шествия, изображавшие мигрантов и курьеров служб доставки. Некоторые были загримированы с использованием "блэкфейса" - темного грима, который во многих странах считается расистской практикой.
Видео с шествия быстро разошлись по соцсетям и вызвали тысячи комментариев. Мнения разделились практически поровну.
Participants in Wine Festival Procession in Latvia Use Blackface and Portray Migrant Couriers— Sota News (@sotanews) July 28, 2026
On July 25, the annual wine festival took place in Sabile, Latvia, featuring a fair, master classes, tastings, concerts, and a theatrical procession titled Cirks aizbrauc, klauni paliek… pic.twitter.com/Eh2dohxtEO
Критики мероприятия считают, что подобный юмор унижает людей по признаку происхождения и цвета кожи. "Переодеться в "индийца с сумкой Bolt" - это не смелая сатира на общественную проблему. Это шутка, построенная на превращении мигрантов в объект насмешек", - написала одна из пользовательниц. По ее мнению, оправдание "это всего лишь шутка" нередко скрывает поверхностный юмор, основанный на эксплуатации национальных стереотипов.
Другие пользователи сравнили происходящее с гипотетической ситуацией, если бы в английской деревне устроили шествие, высмеивающее латышей с метлами, тряпками, корзинами для грибов и другими стереотипными атрибутами.
Звучали и более жесткие оценки. "Противно видеть, что подобное происходит в Латвии. Взрослые люди нормализуют расизм и показывают детям, что это нормально", - написал один из комментаторов.
Многие также говорили о двойных стандартах. По мнению одной из комментаторов, если бы аналогичным образом шутили над латышами, общественное возмущение было бы гораздо сильнее, тогда как насмешки над представителями других национальностей многим кажутся допустимыми.
Prieks, ka mums vēl ir humora izjuta saistībā uz šiem inženieriem. pic.twitter.com/PicGFy05DI— Žaklīna (@Zaklina2022) July 26, 2026
Однако нашлось немало и тех, кто встал на защиту участников шествия. Их сторонники утверждают, что это была не насмешка над индийцами, а сатирическое отражение происходящего сегодня в Латвии, где жители все чаще обсуждают рост числа иностранных работников и курьеров. "Красиво, сатирично, театрально... об актуальной общественной проблеме. Мне понравилось", - написал один из пользователей.
Некоторые иронизировали, что теперь "начнутся стенания прогрессивных", а другие задавались вопросом, не создано ли вирусное видео искусственным интеллектом.