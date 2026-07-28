Подготовка ребенка к школе обходится семьям в сотни евро, но у каждой третьей на это нет и 100
Начало нового учебного года для многих латвийских семей означает не только радость от возвращения в школу, но и значительное финансовое и эмоциональное напряжение. В реальности не каждое домашнее хозяйство располагает достаточными средствами, чтобы просто обеспечить ребенка всем необходимым для школы – от тетрадей до одежды и обуви, свидетельствуют данные опроса, проведенного Akropole Latvija.
Данные опроса показывают, что у более чем трети опрошенных семей со всей Латвии, то есть у 37%, бюджет на подготовку ребенка к школе не превышает 100 евро, хотя больше половины (64%) родителей признают, что реальные затраты на школу составляют от 100 до 500 евро и выше. Такая нехватка средств вынуждает родителей искать различные способы выйти из положения: почти половина (46%) семей перед школой целенаправленно ищет скидки, а 29 % полагается на повторное использование прошлогодних вещей. Поэтому определяющими факторами при выборе школьных товаров по-прежнему остаются цена и качество, а личные пожелания и планы ребенка часто отходят на второй план.
Наряду с финансами умы родителей занимают и другие важные аспекты. Данные опроса показывают, что более половины, или 55 %, родителей перед началом учебного года больше всего тревожит именно эмоциональное самочувствие ребенка, в свою очередь, 41% – успеваемость, что заботит даже больше, чем прямые траты на школу (36%). Немаловажны и такие аспекты, как моббинг в школе, который волнует 28% родителей, а также воздействие цифровой среды – использование социальных сетей, экранное время и кибербезопасность (23%).
«Подготовка к новому учебному году для многих семей – это эмоционально насыщенное время, и финансовая нагрузка ещё больше усиливает это напряжение. Хотя беспокойство по поводу школьных расходов из года в год остается высоким, для родителей важнее всего эмоциональное благополучие ребенка и его успешное возвращение к школьной рутине. Поэтому любая практическая поддержка, помогающая обеспечить ребенка всем необходимым для школы, снижает и стресс родителей. В то же время данные опроса показывают, что дети в целом с оптимизмом ждут нового учебного года — 49% родителей отмечают, что их дети спокойно относятся к возвращению в школу. В свою очередь, 31% детей испытывают небольшое беспокойство, но успешно с ним справляются», – отмечает руководитель центра рыночных исследований Norstat Latvija Линда Эзера.
Чтобы оказать поддержку семьям, для которых начало учебного года становится тяжелым финансовым бременем, торгово-развлекательные центры AKROPOLE в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, Латвийской организацией родителей и другими партнерами уже седьмой год подряд устраивают благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школе вместе!». В августе жителей призывают жертвовать новую одежду, обувь, канцелярские принадлежности и другие полезные для школы вещи, а также оказывать финансовую поддержку детям из малообеспеченных семей. «Уже седьмой год мы проводим эту благотворительную акцию, потому что знаем – для многих семей начало учебного года по-прежнему остается серьезным финансовым вызовом. В этом году мы видим, что потребность в помощи увеличилась: заявки на получение помощи подали уже 275 семей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому в нынешнем году хотелось бы вовлекать общество еще активнее, чем раньше, дополнив акцию рядом особых благотворительных мероприятий, включая возможность покататься на коньках с хоккеистами латвийской сборной и посетить ярмарку, где за пожертвования можно будет приобрести домашнюю продукцию семей. Мы искренне верим, что даже небольшое, на первый взгляд, пожертвование может иметь решающее значение в том, чтобы каждый ребенок смог начать новый учебный год с уверенностью и равными возможностями», – подчеркивает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.
В нынешнем году акция будет проводиться с 3 по 29 августа. Организаторы призывают каждого жителя Латвии оказать поддержку семьям с детьми школьного возраста, испытывающим трудности.
Всех желающих приглашают участвовать в благотворительной акции, жертвуя новые нужные для школы товары: канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие полезные вещи. Ящики для сбора пожертвований установлены в торговых центрах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga. Жителям предлагают оставлять в них подготовленные для детей школьные товары, которые можно приобрести и прямо на месте – в магазинах. Принимается и финансовая поддержка – в виде пожертвований на стендах для сбора безналичных пожертвований Ziedot.lv в обоих торгово-развлекательных центрах AKROPOLE или перечислением на домашней странице www.ziedot.lv в разделе «Поможем подготовиться к школе вместе!».
Опрос о подготовке к новому учебному году жителей Латвии, имеющих детей школьного возраста, проводился в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в июле 2026 года по заказу торгово-развлекательных центров AKROPOLE. В опросе приняли участие 502 жителя Латвии в возрасте от 25 до 65 лет, у которых в семье есть дети школьного возраста.