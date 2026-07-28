Подготовка ребенка к школе обходится семьям в сотни евро, но у каждой третьей на это нет и 100

Чтобы оказать поддержку семьям, для которых начало учебного года становится тяжелым финансовым бременем, торгово-развлекательные центры AKROPOLE в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, Латвийской организацией родителей и другими партнерами уже седьмой год подряд устраивают благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школе вместе!». В августе жителей призывают жертвовать новую одежду, обувь, канцелярские принадлежности и другие полезные для школы вещи, а также оказывать финансовую поддержку детям из малообеспеченных семей. «Уже седьмой год мы проводим эту благотворительную акцию, потому что знаем – для многих семей начало учебного года по-прежнему остается серьезным финансовым вызовом. В этом году мы видим, что потребность в помощи увеличилась: заявки на получение помощи подали уже 275 семей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому в нынешнем году хотелось бы вовлекать общество еще активнее, чем раньше, дополнив акцию рядом особых благотворительных мероприятий, включая возможность покататься на коньках с хоккеистами латвийской сборной и посетить ярмарку, где за пожертвования можно будет приобрести домашнюю продукцию семей. Мы искренне верим, что даже небольшое, на первый взгляд, пожертвование может иметь решающее значение в том, чтобы каждый ребенок смог начать новый учебный год с уверенностью и равными возможностями», – подчеркивает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.