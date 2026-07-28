В Латвии предлагают сделать финансовую грамотность обязательным учебным предметом
В Латвии предлагают сделать финансовую грамотность обязательной для всех студентов. Авторы инициативы считают, что такие знания помогут молодежи избежать долгов, финансовых ошибок и мошенничества, а также научат грамотно управлять деньгами.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за введение обязательного курса финансовой грамотности во всех высших учебных заведениях Латвии.
Инициатива предусматривает, что Министерство образования и науки совместно с Банком Латвии, университетами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса. После этого министерство и вузы смогут включить его в учебные программы.
Автор инициативы Елена Титко ссылается на данные Банка Латвии, согласно которым уровень финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет остается критически низким.
Предполагается, что обязательный курс поможет студентам освоить основы управления личными финансами, планирования бюджета, накоплений, кредитования, налогообложения, пенсионной системы, инвестирования, финансовой безопасности и использования современных цифровых финансовых сервисов.
По мнению автора инициативы, повышение финансовой грамотности позволит сократить число необдуманных финансовых решений, снизить риск стать жертвой мошенников и повысить долгосрочное финансовое благополучие жителей страны. В качестве одного из аргументов также приводится рост ущерба от финансового мошенничества, о котором регулярно сообщает Государственная полиция.
Чтобы инициативу рассмотрел Сейм, она должна собрать не менее 10 000 подписей граждан Латвии.