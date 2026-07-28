В одном из краев Латвии жителям стали давать деньги на оборудование бомбоубежищ

Согласно обязательным правилам, софинансирование можно получить на приобретение и установку входных дверей из негорючих материалов, например металлических. На эти цели размер муниципальной поддержки может достигать 950 евро. Если подходящие двери уже установлены, средства можно использовать для других строительных работ, необходимых для создания убежища, при условии, что такая необходимость указана в акте обследования, составленном представителями самоуправления.