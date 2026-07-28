В одном из краев Латвии жителям стали давать деньги на оборудование бомбоубежищ
Собственники квартир в многоквартирных домах Кекавского края могут получить софинансирование от самоуправления на создание и оборудование убежища третьей категории. Правда, денег в этом году на эти цели в бюджете Кекавского края предусмотрено не очень много - 25 000 евро.
Как сообщает самоуправление, в настоящее время Кекавский край является одним из двух самоуправлений Латвии, где разработаны обязательные правила о предоставлении софинансирования частным лицам для создания и оснащения убежищ. На сегодняшний день такая программа поддержки действует еще только в Риге.
"Безопасные убежища невозможно создать только в муниципальных зданиях - большое значение имеет и приспособление подвалов многоквартирных домов. Предоставляя софинансирование, самоуправление хочет побудить собственников квартир действовать сообща и подготовить свои дома таким образом, чтобы в случае угрозы у жителей было безопасное и надлежащим образом оборудованное место для укрытия. Гражданская защита - это общая ответственность государства, самоуправлений и каждого человека", - подчеркнула председатель думы Кекавского края и глава Комиссии по гражданской защите Виктория Байре.
Согласно обязательным правилам, софинансирование можно получить на приобретение и установку входных дверей из негорючих материалов, например металлических. На эти цели размер муниципальной поддержки может достигать 950 евро. Если подходящие двери уже установлены, средства можно использовать для других строительных работ, необходимых для создания убежища, при условии, что такая необходимость указана в акте обследования, составленном представителями самоуправления.
Самоуправление также софинансирует приобретение альтернативного освещения, биотуалетов, аптечек первой помощи, дымовых извещателей и датчиков CO₂, а также оборудование мест для сидения.
Размер предоставляемой поддержки рассчитывается в зависимости от площади убежища и предполагаемого количества людей, исходя из нормы 0,75 квадратного метра на одного человека. Одно многоквартирное здание может получить софинансирование только один раз.
Чтобы подать заявку, собственники квартир должны сначала принять совместное решение о создании убежища и обеспечении его публичной доступности. К этому процессу также призывают подключаться управляющих домами, чтобы они мотивировали жителей воспользоваться предлагаемой поддержкой. После этого представители самоуправления обследуют подвальное помещение дома, оценивают его пригодность и определяют перечень необходимых работ.
Кроме того, в рамках проекта Европейского фонда регионального развития (ERAF) Кекавское самоуправление приступило к переоборудованию восьми муниципальных объектов под убежища третьей категории и нужды гражданской защиты. В рамках проекта стоимостью более 366 тысяч евро помещения будут отремонтированы и оснащены в соответствии с требованиями к убежищам третьей категории. В случае чрезвычайной ситуации они смогут принять около 3300 жителей.