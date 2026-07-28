В Латвии заканчивается место для мусора - специалист назвал неприятные последствия
Крупнейший мусорный полигон Латвии может полностью исчерпать свою вместимость уже в течение ближайших 7-10 лет. Если не принять меры, стране придется срочно искать место для захоронения отходов или переходить на их энергетическую переработку.
Вместимость крупнейшего латвийского полигона бытовых отходов Getliņi может быть полностью исчерпана в течение ближайших семи-десяти лет. Об этом заявил председатель правления компании Getliņi EKO Имантс Стиранс.
По его словам, несмотря на развитие технологий сортировки мусора, около 30% бытовых отходов по-прежнему не подлежат переработке и отправляются на захоронение. Именно они постепенно заполняют полигон.
В 2025 году в Getliņi было захоронено более 118 тысяч тонн отходов. Это меньше, чем годом ранее, однако общий объем образующегося мусора в стране продолжает расти, поскольку увеличивается потребление товаров.
Стирaнс подчеркнул, что после заполнения полигона новые отходы принимать будет невозможно. При этом строительство нового полигона потребует огромных затрат, поиска территории площадью около 100 гектаров и, вероятнее всего, столкнется с сопротивлением местных жителей.
Поэтому, по мнению руководителя предприятия, долгосрочным решением должна стать энергетическая переработка отходов (Waste-to-Energy), которая уже широко используется во многих странах Европы, включая Эстонию и Литву. Такой подход позволяет не только сократить объем захоронений, но и производить тепло и электроэнергию.
Необходимость поиска нового решения связана и с требованиями Евросоюза. К 2035 году страны ЕС должны сократить долю бытовых отходов, отправляемых на полигоны, до 10%, тогда как сейчас в Латвии этот показатель составляет около 34%.