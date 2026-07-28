Для спасения проекта Rail Baltica премьер Кулбергс создал... очередной комитет

Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании.