Цена ОСТА должна зависеть не только от аварий: в Латвии предлагают учитывать стиль вождения

Дауксте отмечает, что сегодня страховые компании располагают информацией о страховых случаях, однако не видят полной картины поведения автомобилиста. Если водитель регулярно превышает скорость, агрессивно маневрирует или систематически нарушает правила, но при этом не становится виновником аварии, для страховщика он все равно может выглядеть "надежным" клиентом.