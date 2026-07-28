Электромобиль загорелся на парковке в Риге - пожарные работали целых 14 часов
На парковке на улице Мукусалас в Риге загорелся электромобиль. Пожарным потребовалось около 14 часов, чтобы потушить машину и исключить повторное возгорание аккумулятора.
Вызов поступил в понедельник в 13.15. Очевидцы сообщили, что электромобиль загорелся на парковке на улице Мукусалас. Пожарные работали на месте до 3.10 вторника.
В службе пояснили, что тушение электромобилей занимает много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора. Даже после ликвидации открытого огня пожарные продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно охлаждают ее. По данным пожарных, такие вызовы происходят нечасто, однако в некоторых случаях тушение и наблюдение за горящими аккумуляторами может продолжаться несколько дней.
Государственная полиция начала ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Причина возгорания пока не установлена. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точный вывод еще не сделан.