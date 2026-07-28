Электромобиль загорелся на парковке в Риге - пожарные работали целых 14 часов

В службе пояснили, что тушение электромобилей занимает много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора. Даже после ликвидации открытого огня пожарные продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно охлаждают ее. По данным пожарных, такие вызовы происходят нечасто, однако в некоторых случаях тушение и наблюдение за горящими аккумуляторами может продолжаться несколько дней.