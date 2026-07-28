Maxima объявила крупнейшее снижение цен в истории компании
В честь своего 25-летия Maxima Latvija запустила крупнейшую в истории компании инициативу по снижению цен "Синяя цена - низкая цена". В ее рамках регулярные цены снижены более чем на 8000 товаров.
В июле среднее снижение составляет около 20%, а на отдельные товары - более 50%. Инициатива дополняет уже действующие краткосрочные акции и специальные предложения.
Как отмечают в компании, покупателям теперь не нужно ждать акций, чтобы приобрести повседневные товары дешевле. Сниженные регулярные цены будут действовать ежедневно на широкий ассортимент продукции. Регулярные цены снижены более чем на 8000 товаров, около 2000 из которых поставляют местные предприятия.
Снижение цен распространяется на молочные продукты, свежее мясо и рыбу, фрукты и овощи, хлеб и кондитерские изделия, бакалею, напитки, детское питание, рыбные изделия, замороженные продукты и другие товары повседневного спроса.
Товары со сниженной регулярной ценой в магазинах отмечены синими ценниками.