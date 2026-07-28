Maxima объявила крупнейшее снижение цен в истории компании

Как отмечают в компании, покупателям теперь не нужно ждать акций, чтобы приобрести повседневные товары дешевле. Сниженные регулярные цены будут действовать ежедневно на широкий ассортимент продукции. Регулярные цены снижены более чем на 8000 товаров, около 2000 из которых поставляют местные предприятия.