В Елгаве нефтепродукты попали в реку Дрикса - началось расследование
В Елгаве зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Дрикса — характерная плёнка обнаружена на площади около 50 квадратных метров.
Государственная служба окружающей среды (VVD) зафиксировала утечку нефтепродуктов в реку Дриксу в Елгаве, сообщила руководитель отдела общественных отношений VVD Айя Ялинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лиелупе - Дриксы VVD провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка.
Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны.
В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения.
VVD сотрудничает с учреждением Елгавского самоуправления Pilsētsaimniecība, полицией Елгавского самоуправления и ГПСС и продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего.