В Елгаве нефтепродукты попали в реку Дрикса - началось расследование

Государственная служба окружающей среды (VVD) зафиксировала утечку нефтепродуктов в реку Дриксу в Елгаве, сообщила руководитель отдела общественных отношений VVD Айя Ялинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лиелупе - Дриксы VVD провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка.