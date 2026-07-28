10 дней пешком до Аглоны: из Саласпилса стартует ежегодное паломничество
3 августа из Саласпилса в Аглону отправится ежегодное пешее паломничество, участники которого за десять дней преодолеют маршрут через несколько городов и поселков Латвии. В этом году путь будет посвящен 840-летию важных событий в истории христианства в Саласпилсе и 30-летию местной католической церкви.
3 августа в 9.30, после богослужения в Саласпилсской католической церкви, которое начнется в 8.00, стартует ежегодное паломничество в Аглонскую базилику. В пеший путь отправятся паломники со всей Латвии.
Остановки на ночлег запланированы в Кегумсе, Юмправе, Айзкраукле, Сеце, Селпилсе, Екабпилсе, Випе, Рожупе, Упмале и Пелечи. Прибытие в Аглону запланировано на вторую половину дня 13 августа.
Как говорится в 7-й главе первой книги "Хроники Индрика", примерно в 1186 году "соседи с острова Сала [территория современного Саласпилса] обманули Мейнарда подобным обещанием и извлекли выгоду из своей хитрости, поскольку для них был построен замок".
"Хроника Ливонии" Индрика сообщает, что католический миссионер, будущий епископ Святой Мейнард, договорившись с местными ливами, в 1185 году построил первый каменный замок в Балтии в соседнем Икшкиле. В 1186 году второй замок возвели на небольшом, ныне затопленном острове Холме на Даугаве.
С середины XIII века этот остров назывался Кирхгольм, или Церковный остров, а с XVII века - Мартиньсала. В хронике также упоминаются имена первых шести местных ливов, крещенных на Мартиньсале: Вилиенди, Улденаго, Ваде, Валдеко, Герведерс и Виецо.
Вероятнее всего, уже в 1186 году на острове находилась католическая церковь, а в 1187 году рядом с ней освятили первое христианское кладбище в Латвии. Замок и церковь на Мартиньсале легли в основу латышского и немецкого названий города - Саласпилс и Кирхгольм.
В память об этих событиях, произошедших в Саласпилсе 840 лет назад, а также в честь 30-летия освящения Саласпилсской католической церкви паломники во время пути будут размышлять об истории христианства в Латвии.
Они также будут молиться о духовном и материальном возрождении Латвии, предстоящих выборах в Сейм, а также о мире и безопасности во всем мире.