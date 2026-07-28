10 дней пешком до Аглоны: из Саласпилса стартует ежегодное паломничество

Вероятнее всего, уже в 1186 году на острове находилась католическая церковь, а в 1187 году рядом с ней освятили первое христианское кладбище в Латвии. Замок и церковь на Мартиньсале легли в основу латышского и немецкого названий города - Саласпилс и Кирхгольм.