Валайнис: "Без снижения акциза топливо в Латвии уже стоило бы больше 2 евро за литр"

"В настоящее время ни один из ранее установленных ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо в течение этой недели ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. Наша обязанность - действовать превентивно, а не ждать момента, когда кризис уже наступит. Ранее принятое решение продлить снижение акцизного налога на топливо уже сейчас помогает смягчить последствия роста цен. Без продления этой меры стоимость топлива в Латвии уже превысила бы 2 евро за литр", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.