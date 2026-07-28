Валайнис: "Без снижения акциза топливо в Латвии уже стоило бы больше 2 евро за литр"
Фото: LETA
Министр экономики Виктор Валайнис.
В Латвии

Валайнис: "Без снижения акциза топливо в Латвии уже стоило бы больше 2 евро за литр"

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Министр экономики Виктор Валайнис 27 июля направил письмо Кабинету министров, сообщив правительству, что ситуация на рынке топлива из умеренной становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению стоимости топлива, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск дальнейшего роста цен.

За отчетный период с 21 по 27 июля цена нефти марки Brent выросла на 14,5%, а стоимость дизельного топлива ICE Low Sulphur Gasoil - на 17,1%. В письме министр призывает правительство заблаговременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки. Для этого необходимо определить существующие и потенциальные источники финансирования, а также подготовить возможные решения.

"В настоящее время ни один из ранее установленных ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо в течение этой недели ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. Наша обязанность - действовать превентивно, а не ждать момента, когда кризис уже наступит. Ранее принятое решение продлить снижение акцизного налога на топливо уже сейчас помогает смягчить последствия роста цен. Без продления этой меры стоимость топлива в Латвии уже превысила бы 2 евро за литр", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.

Министр экономики отметил, что разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут привести к серьезному политическому, экономическому и социальному давлению в период, когда жители и предприниматели уже ощущают стремительный рост расходов.

Министерство экономики продолжит следить за ценами на топливо и развитием ситуации на рынках энергоресурсов. При необходимости ведомство представит правительству конкретные решения, чтобы обеспечить своевременную и эффективную реакцию на дальнейший рост стоимости топлива.

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Виктор ВалайнисМинистерство экономики

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