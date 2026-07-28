Валайнис: "Без снижения акциза топливо в Латвии уже стоило бы больше 2 евро за литр"
Министр экономики Виктор Валайнис 27 июля направил письмо Кабинету министров, сообщив правительству, что ситуация на рынке топлива из умеренной становится все более нестабильной. Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь привел к повышению стоимости топлива, а сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность создает риск дальнейшего роста цен.
За отчетный период с 21 по 27 июля цена нефти марки Brent выросла на 14,5%, а стоимость дизельного топлива ICE Low Sulphur Gasoil - на 17,1%. В письме министр призывает правительство заблаговременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки. Для этого необходимо определить существующие и потенциальные источники финансирования, а также подготовить возможные решения.
"В настоящее время ни один из ранее установленных ценовых порогов еще не достигнут, однако рост цен на топливо в течение этой недели ясно показывает, что ситуация становится все более напряженной. Наша обязанность - действовать превентивно, а не ждать момента, когда кризис уже наступит. Ранее принятое решение продлить снижение акцизного налога на топливо уже сейчас помогает смягчить последствия роста цен. Без продления этой меры стоимость топлива в Латвии уже превысила бы 2 евро за литр", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Министр экономики отметил, что разработка мер поддержки в чрезвычайных обстоятельствах требует значительно больше времени, а запоздалые действия могут привести к серьезному политическому, экономическому и социальному давлению в период, когда жители и предприниматели уже ощущают стремительный рост расходов.
Министерство экономики продолжит следить за ценами на топливо и развитием ситуации на рынках энергоресурсов. При необходимости ведомство представит правительству конкретные решения, чтобы обеспечить своевременную и эффективную реакцию на дальнейший рост стоимости топлива.