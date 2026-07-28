Не ешьте это! В Латвии изымают из продажи литовское салями после обнаружения опасной бактерии
Фото: Pārtikas un veterinārais dienests
PVD предупредила об опасной салями из Литвы.
В Латвии

Не ешьте это! В Латвии изымают из продажи литовское салями после обнаружения опасной бактерии

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Продовольственно-ветеринарная служба Латвии предупредила покупателей об опасной партии салями литовского производства. В продукте обнаружили опасные бактерии E. coli, поэтому колбасу срочно изымают из продажи.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) распорядилась изъять из продажи партию салями литовского производителя Biovela Utenos Mesa после того, как лабораторные исследования выявили в продукте наличие веротоксигенных бактерий E. coli.

Предписание об отзыве продукции получил оптовый поставщик Sanitex. Опасная бактерия была обнаружена во время планового лабораторного контроля.

PVD призывает жителей не употреблять в пищу холоднокопченую салями Biovela в оригинальной упаковке весом 230 граммов, если она относится к партии 26506030682 со сроком годности до 8 сентября 2026 года.

Покупателям рекомендуется не употреблять этот продукт. Если колбаса уже приобретена, ее следует вернуть в место покупки или утилизировать.

Веротоксигенные штаммы E. coli могут вызывать тяжелые кишечные инфекции, особенно опасные для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Именно поэтому такие продукты подлежат немедленному отзыву из продажи.

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SanitexПродовольственно-ветеринарная службаE. coliЛитва

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