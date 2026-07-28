Фигуристка Татьяна Навка требует отменить санкции ЕС и выплатить более 2 млн евро компенсации
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка решила через суд добиться отмены санкций Евросоюза. Помимо снятия ограничений, супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова требует компенсацию, превышающую два миллиона евро.
Жена пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, обратилась в Суд Европейского союза с требованием отменить введенные против нее санкции. Согласно информации из открытой базы данных ЕС, Навка также требует от Совета Европейского союза компенсацию материального ущерба, вреда репутации и других нематериальных потерь. Общая сумма требований превышает два миллиона евро.
51-летняя Навка, родившаяся на территории тогдашней Советской Украины и имеющая российское гражданство, была включена в санкционный список ЕС в июне 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Одновременно санкции были введены против дочери Дмитрия Пескова Елизаветы и его сына Николая.
При введении ограничений Брюссель заявил, что санкции, предусматривающие запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов, связаны с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
В своем иске Навка утверждает, что основания для применения санкций были изложены недостаточно ясно. По ее мнению, при принятии решения были допущены юридические ошибки и ошибки в оценке фактов, а Евросоюз не смог доказать достаточную связь между ней и целями санкционной политики.
Похожий иск подала и Екатерина Игнатова - супруга главы российской государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Она также добивается отмены введенных против нее санкций Европейского союза.