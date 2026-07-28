Фигуристка Татьяна Навка требует отменить санкции ЕС и выплатить более 2 млн евро компенсации

В своем иске Навка утверждает, что основания для применения санкций были изложены недостаточно ясно. По ее мнению, при принятии решения были допущены юридические ошибки и ошибки в оценке фактов, а Евросоюз не смог доказать достаточную связь между ней и целями санкционной политики.