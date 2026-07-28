Ничего личного: в ЕС снова обсуждают введение проверок переписок в WhatsApp и Telegram

В Европейском союзе возобновились дискуссии вокруг инициативы Chat Control, цель которой - усилить борьбу с распространением материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. Вместе с тем правозащитники предупреждают, что новые правила могут затронуть право миллионов европейцев на конфиденциальную переписку.