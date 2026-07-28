Ничего личного: в ЕС снова обсуждают введение проверок переписок в WhatsApp и Telegram
В Евросоюзе вновь разгорелись споры вокруг инициативы Chat Control. Пока власти обещают бороться с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми, критики опасаются, что под угрозой может оказаться конфиденциальность миллионов пользователей.
В Европейском союзе возобновились дискуссии вокруг инициативы Chat Control, цель которой - усилить борьбу с распространением материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. Вместе с тем правозащитники предупреждают, что новые правила могут затронуть право миллионов европейцев на конфиденциальную переписку.
Недавно страны ЕС и Европейский парламент договорились продлить действие временного регламента, который позволяет онлайн-платформам добровольно выявлять, сообщать и удалять материалы с сексуальным насилием над детьми. Этот механизм будет действовать до 3 апреля 2028 года, пока продолжается разработка постоянного законодательства.
Одним из самых спорных вопросов остается возможная проверка переписки в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp, Signal и Telegram. В рамках нынешнего временного регламента такие сервисы не подпадают под проверки, однако при обсуждении постоянного регулирования этот вопрос остается открытым.
Сторонники инициативы считают, что возможность выявлять подобные материалы помогает спасать детей и раскрывать преступные сети. Их оппоненты предупреждают, что расширение контроля над сообщениями может создать опасный прецедент и поставить под угрозу конфиденциальность личного общения.
Окончательное соглашение по постоянному регламенту Chat Control пока не достигнуто. Переговоры между европейскими институтами продолжатся в ближайшие месяцы.