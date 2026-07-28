Пассажир Ryanair рассказал, какую "компенсацию" получил после жуткого ЧП с разбитым иллюминатором

В результате случившегося Любиша Карович получил травмы шеи и плеча. Врачи предписали ему носить шейный ортез не менее шести недель. В интервью Daily Mail пострадавший заявил, что за все это время представители Ryanair ни разу не позвонили ему и не принесли личных извинений. "Единственное, что мы получили, - это электронные письма моему сыну, который бронировал билеты. В них спрашивали, хотим ли мы перебронировать рейс и как я себя чувствую. Со мной лично никто не связывался", - рассказал Карович.