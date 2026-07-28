Пассажир Ryanair рассказал, какую "компенсацию" получил после жуткого ЧП с разбитым иллюминатором
Полет на самолете Ryanair едва не закончился трагедией для 61-летнего пассажира, которого на высоте около шести километров частично выбросило из разбившегося окна. Однако после происшествия мужчину возмутила не только авария, но и реакция авиакомпании.
61-летний сербский предприниматель Любиша Карович заявил, что после драматического происшествия на борту самолета Ryanair авиакомпания не принесла ему личных извинений и вместо компенсации фактически предложила лишь перебронировать билет на другой рейс.
Инцидент произошел 10 июля во время рейса из греческих Салоников в немецкий Мемминген. На высоте около шести километров одно из окон самолета неожиданно разбилось. По словам пострадавшего, мощный поток воздуха частично выбросил его наружу. Жене Светлане пришлось буквально затаскивать супруга обратно в салон. По ее словам, во время происшествия он несколько раз терял сознание, а другие пассажиры помогали удерживать его, схватив за ноги.
В результате случившегося Любиша Карович получил травмы шеи и плеча. Врачи предписали ему носить шейный ортез не менее шести недель. В интервью Daily Mail пострадавший заявил, что за все это время представители Ryanair ни разу не позвонили ему и не принесли личных извинений. "Единственное, что мы получили, - это электронные письма моему сыну, который бронировал билеты. В них спрашивали, хотим ли мы перебронировать рейс и как я себя чувствую. Со мной лично никто не связывался", - рассказал Карович.
Его супруга также раскритиковала действия экипажа. По ее словам, бортпроводники были напуганы и практически ничего не предпринимали, пока пассажиры пытались спасти ее мужа. После инцидента самолет вернулся в аэропорт Салоников, где его уже ожидали медики. Пострадавшего доставили в больницу.
В Ryanair пока не дают подробных комментариев, поскольку расследование происшествия продолжается.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что после шокирующего инцидента на рейсе Ryanair, где пассажира едва не выбросило из самолета через разбитое окно, многие задумались: может ли подобное повториться? Авиационные эксперты дали однозначный ответ.