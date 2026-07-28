Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Во вторник Латвию вновь накроют ливни и порывистый ветер
Во вторник погода в Латвии покажет характер: синоптики обещают кратковременные дожди, местами — ливни с грозами и порывы ветра до 14 м/с.
Наибольшее количество дождевых и грозовых облаков во второй половине дня сформируется в восточной и юго-восточной части страны. Западный ветер будет дуть с порывами до 9-14 метров в секунду, а во время грозы они могут быть еще сильнее. Когда облачность будет рассеиваться, солнце прогреет воздух до +18…+22 градусов.
В Риге также ожидается кратковременный дождь, не исключена гроза. При умеренном западном ветре температура воздуха поднимется до +21 градуса.