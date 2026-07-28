Во вторник Латвию вновь накроют ливни и порывистый ветер

Наибольшее количество дождевых и грозовых облаков во второй половине дня сформируется в восточной и юго-восточной части страны. Западный ветер будет дуть с порывами до 9-14 метров в секунду, а во время грозы они могут быть еще сильнее. Когда облачность будет рассеиваться, солнце прогреет воздух до +18…+22 градусов.