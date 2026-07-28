Политолог: власти должны честно объяснить латвийцам последствия банкротства airBaltic
Политический обозреватель Юргис Лиепниекс призвал власти перестать прикрываться мнением избирателей и открыто заявить, готовы ли они допустить банкротство национальной авиакомпании airBaltic.
Политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс считает, что вопрос о выделении дополнительного финансирования авиакомпании airBaltic требует от политиков не уклончивых заявлений, а четкой и публичной позиции. Такое мнение он высказал в эфире программы "Ziņu TOP" на TV24.
Поводом для обсуждения стали разговоры о возможном выделении компании дополнительных денег. По словам ведущей программы, некоторые политики неофициально признают, что опасаются поддерживать airBaltic, поскольку считают, что их избиратели больше не хотят, чтобы государство выделяло авиакомпании новые средства. Однако Лиепниекс убежден, что подобный аргумент не может служить оправданием отказа от принятия решения.
"Политики должны взять на себя ответственность и принять решение. Если они считают, что именно этого хотят избиратели, пусть придут и скажут об этом открыто", - заявил он.
По мнению обозревателя, если власти действительно решили больше не поддерживать национального авиаперевозчика, они должны честно объяснить обществу последствия такого шага. "Пусть выйдут и публично скажут: мы считаем, что airBaltic нам больше не нужна. Не нужно больше тратить на нее деньги, пусть компания банкротится. Пусть придут кредиторы, разберут самолеты, а мы будем летать через Ригу как получится. Пусть просто скажут это прямо. Именно такое решение им придется принять", - подчеркнул Лиепниекс.
Эксперт считает, что ликвидировать предприятие всегда проще, чем искать способы сохранить его. "Обанкротить, закрыть, захлопнуть двери и уйти - большого искусства не требует", - отметил он. При этом, по словам Лиепниекса, отказ от поддержки airBaltic будет иметь долгосрочные последствия для страны.
"Латвия потеряет еще одно свое конкурентное преимущество в регионе, потеряет еще одно удобство. Конечно, мы выживем, но цена такого решения будет высокой", - считает обозреватель.
Он также напомнил, что за свою историю национальная авиакомпания уже пережила целый ряд тяжелых кризисов. "airBaltic действительно многое пережила - пережила Covid, пережила войны и другие кризисы. Неужели не переживет Кулбергса? Хорошо, тогда пусть придет и скажет это людям", - заявил Лиепниекс.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что бывший генеральный директор Estonian Air Тоомас Петерсон уверен, что airBaltic, по-видимому, придется пройти процедуру банкротства. В свою очередь Литва готовит план "Б" на случай, если airBaltic прекратит полеты. Министр транспорта уверяет: паники нет, а в очереди уже стоят LOT и Finnair.