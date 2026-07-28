Политолог: власти должны честно объяснить латвийцам последствия банкротства airBaltic

По мнению обозревателя, если власти действительно решили больше не поддерживать национального авиаперевозчика, они должны честно объяснить обществу последствия такого шага. "Пусть выйдут и публично скажут: мы считаем, что airBaltic нам больше не нужна. Не нужно больше тратить на нее деньги, пусть компания банкротится. Пусть придут кредиторы, разберут самолеты, а мы будем летать через Ригу как получится. Пусть просто скажут это прямо. Именно такое решение им придется принять", - подчеркнул Лиепниекс.