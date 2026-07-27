Арестованный полицейский заявил, что из-за сильного опьянения не помнит смертельной драки в Приекуле
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил новые подробности трагедии в Приекуле, где во время городского праздника погиб мужчина. По его словам, арестованный по подозрению в смертельном избиении полицейский утверждает, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит произошедшего.
В интервью программе Latvijas Televīzija "Panorāma" начальник Государственной полиции Арманд Рукс выразил соболезнования семье погибшего и назвал случившееся страшной трагедией. Он подчеркнул, что задержанному придется отвечать за содеянное в установленном законом порядке.
Начальник полиции категорически отверг появившиеся в социальных сетях утверждения о том, что сотрудники Государственной полиции якобы пытались "прикрыть" коллегу, в том числе затягивая проведение экспертизы на содержание алкоголя.
"Я уверен в руководстве Курземского региона и участка - там никто ничего не пытался скрыть", - заявил Рукс.
По его словам, именно Государственная полиция провела первоначальные процессуальные действия и задержала своего сотрудника. При этом он не смог подробно прокомментировать причины, по которым начался конфликт.
По словам Рукса, ранее не было никаких признаков того, что у задержанного полицейского могла быть алкогольная зависимость или другие проблемы с поведением. Служебные обязанности он якобы выполнял хорошо.
Начальник Государственной полиции пояснил, что каждый сотрудник раз в год обязан проходить медицинскую проверку, включая посещение психолога. Если коллеги замечают признаки возможных проблем, они должны сообщать об этом руководству.
Рукс признал, что за годы службы сталкивался со случаями, когда полицейские совершали нарушения в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по его словам, таких случаев немного, а дисциплина в полиции с каждым годом улучшается.
Как сообщалось ранее, в понедельник Курземский районный суд избрал для задержанного меру пресечения в виде ареста. Расследование ведет Бюро внутренней безопасности.
Уголовный процесс начат по части третьей статьи 125 Уголовного закона - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего.
По информации агентства LETA, арестованный - младший инспектор полиции Андис Силниекс, чья должность была связана с выполнением функций реагирования. В Государственной полиции он служит с сентября 2022 года, дисциплинарных взысканий ранее не имел.
Погибшим оказался преподаватель Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы "Дизайн одежды" Нормунд Вамзис.
Трагедия произошла во время городского праздника в Приекуле. Между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин получил тяжелые травмы. Прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи.
По данным портала liepajniekiem.lv, очевидцы рассказывали, что нападавший якобы смертельно травмировал мужчину одним ударом. Медики около получаса пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.
Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что обсудил произошедшее с министром внутренних дел Янисом Домбравой. По его словам, расследование должно быть объективным и справедливым, а виновный обязан понести ответственность без каких-либо поблажек.