Премьер против НПО: ничего личного, просто покажите, на что тратите бюджетные миллионы
Конфликт вокруг государственного финансирования неправительственных организаций в Латвии продолжает набирать обороты. Премьер-министр Андрис Кулбергс отвергает обвинения в нападках на НПО и обещает обнародовать полную информацию о распределении более 200 млн евро.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что не ведет борьбу с неправительственными организациями (НПО), несмотря на критику, появившуюся после его заявлений о необходимости проверить государственное финансирование этого сектора.
"Сейчас в обществе распространяется мнение, что премьер выступает против НПО. Но это не так. Я всего лишь задаю вопросы", - заявил Кулбергс. По его словам, использование государственных средств должно быть максимально прозрачным, открытым для общества и отвечать интересам налогоплательщиков.
Премьер напомнил, что государство уже работает с максимально допустимым дефицитом бюджета и вынуждено занимать деньги, поэтому каждый евро должен расходоваться ответственно. По данным, которыми располагает Кулбергс, государство ежегодно направляет неправительственным организациям около 202 млн евро в виде различных субсидий и программ поддержки. Эта цифра, по его словам, основана на информации Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров и НПО.
Ранее премьер поручил Государственной канцелярии подготовить полный анализ всего государственного финансирования, которое получают неправительственные организации. Ожидается, что отчет будет готов уже к концу недели.
Кулбергс пообещал сделать эту информацию публичной, после чего намерен обсудить ее вместе с партнерами по правительственной коалиции и представителями самого неправительственного сектора. По его словам, речь пойдет о том, каким должен быть порядок финансирования НПО в будущем.
Как отметил премьер, соответствующее обсуждение может состояться уже в ближайшие две недели.
Поводом для общественной дискуссии стали недавние заявления Кулбергса в социальных сетях. После заседания Совета по реализации меморандума между правительством и неправительственными организациями он сообщил, что узнал о практике выплаты участникам заседаний вознаграждения за сам факт участия.
"Да, именно за участие в заседании - не за выполнение конкретной работы или государственного задания, а за само присутствие", - написал тогда премьер-министр.
Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс и критику со стороны представителей неправительственного сектора, после чего Кулбергс был вынужден отдельно подчеркнуть, что его цель - не противостояние с НПО, а обеспечение прозрачности расходования государственных средств.