Премьер против НПО: ничего личного, просто покажите, на что тратите бюджетные миллионы

"Сейчас в обществе распространяется мнение, что премьер выступает против НПО. Но это не так. Я всего лишь задаю вопросы", - заявил Кулбергс. По его словам, использование государственных средств должно быть максимально прозрачным, открытым для общества и отвечать интересам налогоплательщиков.