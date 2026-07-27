100 лет величия и годы запустения: знаменитый дом на Бривибас готовят к реконструкции
Один из самых величественных доходных домов Риги, расположенный на улице Бривибас, 88, может вернуть себе прежний блеск. Для заброшенного здания с монументальными арками и круглой угловой башней уже разработан и согласован проект реконструкции, а строительные работы могут начаться еще в этом году.
Дом по адресу улица Бривибас, 88 в Риге сто лет назад был одним из самых больших в столице, и даже сейчас, со статусом деградирующего, здание не утратило своего величия. Кроме того, есть надежда, что это амбициозное здание с его грандиозными арками и круглой угловой башенкой вернет себе былое великолепие - разработан и согласован проект реконструкции. Строительные работы могут начаться в этом году. Член правления компании-владельца здания, MJ Development Юрис Калвелис рассказал Delfi Bizness об идее, намерениях и о пути реализации проекта.
"Впечатляюще большой арендный дом с магазинами. Здание занимает два участка земли в углу квартала, окружая просторный внутренний двор, который задумывался как торговый пассаж. Он соединен с пространством улицы двумя величественными арками, живописно расположенными по диагонали двора", - говорится в описании здания в Рижском центре югенд-стиля.
В элегантно выраженной, насыщенной архитектурной отделке фасада заметен синтез вертикальных элементов модерна и неоклассицизма, пишут эксперты. Величие здания не утрачено, но, как отмечает застройщик, самое ценное, что сохранилось, - это именно экстерьер, в то время как внутри мало что осталось. К нынешнему владельцу здание попало уже заброшенным. После реконструкции сохранится пассаж - он будет прозрачным, но уже не будет проходным. "Это долгая история", - описывает Калвелис ход проекта. Компания приобрела участок на улице Бривибас, 88, очень давно - более десяти лет назад - у компании Ektornet, входящей в состав Swedbank и созданной для управления недвижимостью, изъятой банком после кризиса. По данным Земельной книги, сумма сделки составила 3,63 миллиона евро. Первоначально идея заключалась в строительстве там отеля высшей категории - пятизвездочного.
"Мы заключили контракт с международным гостиничным оператором и начали проектирование. В 2021 году, который кажется давним прошлым, но на самом деле был почти вчера, мы согласовали строительный проект в минимальном составе. Однако пандемия и геополитические изменения внесли свои коррективы. И мы решили изменить направление развития", - говорит Калвелис.
Достигнута договоренность с оператором отеля, что девелопер продолжит работу над проектом, но с другим акцентом - будет построен четырехзвездочный туристический комплекс, и в одном месте будут доступны два разных типа отелей.
"Один будет классическим отелем, а другой будет ориентирован на людей, которые остаются в Риге на длительный период - так называемый формат long stay" - рассказал Калвелис о текущем видении. Соответственно, проект пришлось существенно изменить. Теперь он предусматривает 247 номеров в классической части отеля, а в части long stay - 80.