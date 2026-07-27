100 лет величия и годы запустения: знаменитый дом на Бривибас готовят к реконструкции

В элегантно выраженной, насыщенной архитектурной отделке фасада заметен синтез вертикальных элементов модерна и неоклассицизма, пишут эксперты. Величие здания не утрачено, но, как отмечает застройщик, самое ценное, что сохранилось, - это именно экстерьер, в то время как внутри мало что осталось. К нынешнему владельцу здание попало уже заброшенным. После реконструкции сохранится пассаж - он будет прозрачным, но уже не будет проходным. "Это долгая история", - описывает Калвелис ход проекта. Компания приобрела участок на улице Бривибас, 88, очень давно - более десяти лет назад - у компании Ektornet, входящей в состав Swedbank и созданной для управления недвижимостью, изъятой банком после кризиса. По данным Земельной книги, сумма сделки составила 3,63 миллиона евро. Первоначально идея заключалась в строительстве там отеля высшей категории - пятизвездочного.