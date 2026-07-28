Латвия может ввести квоты на въезд граждан третьих стран

Домбрава считает, что Латвия могла бы ввести аналогичную систему квот, как в других странах, например, определив конкретную долю граждан третьих стран. В то же время министр допустил возможность установления ограничений также по стране происхождения, то есть определять, сколько граждан конкретных стран будет допущено в Латвию. Однако, по его мнению, такие критерии не должны разрабатываться политиками. "Тогда всегда будут основания говорить, что политику не нравится та или иная страна, поэтому я думаю, что было бы более правильно, чтобы компетентные органы, которые проводят углубленную оценку этих террористических угроз, также предложили свое видение относительно общего числа иностранцев - сколько можно качественно отслеживать. И, конечно же, вопрос о том, к каким странам это вообще будет применяться", - сказал министр.