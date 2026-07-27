Venipak перейдет под контроль DHL: что изменится для клиентов

В ближайшие годы DHL намерена инвестировать в развитие персонала Venipak, расширение сети почтоматов, увеличение мощностей сортировочных терминалов и модернизацию IT-инфраструктуры. При этом клиенты Venipak получат доступ к глобальной сети DHL eCommerce, включая международные решения по доставке и возврату отправлений, а также более чем к 165 тысячам пунктов приема и выдачи посылок по всему миру.