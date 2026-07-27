Venipak перейдет под контроль DHL: что изменится для клиентов
DHL договорилась о покупке Venipak и после одобрения сделки регуляторами получит полностью подконтрольную сеть доставки в Литве, Латвии и Эстонии. Бренд Venipak сохранится, а его клиенты получат доступ к глобальной инфраструктуре DHL.
DHL усилит присутствие в странах Балтии
Venipak входит в число крупнейших независимых операторов доставки посылок в Балтии. Компания располагает около 800 почтоматами, широкой сетью пунктов выдачи и успешно работает как с корпоративными (B2B), так и с частными клиентами (B2C).
Покупка Venipak позволит DHL eCommerce значительно укрепить позиции на быстрорастущем рынке электронной коммерции в странах Балтии, где все большей популярностью пользуются почтоматы и пункты самовывоза.
Генеральный директор DHL eCommerce Пабло Сиано отметил, что страны Балтии сегодня являются одними из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в Европе, поэтому компания искала партнера с сильными позициями на местном рынке, узнаваемым брендом и высоким потенциалом развития.
По его словам, сделка соответствует стратегии DHL по расширению надежной, удобной и экологичной сети доставки в Европе.
Бренд Venipak сохранится
После завершения сделки начнется интеграция компаний, однако Venipak продолжит работать под своим нынешним названием. Руководство и сотрудники компании сохранят свои должности.
В ближайшие годы DHL намерена инвестировать в развитие персонала Venipak, расширение сети почтоматов, увеличение мощностей сортировочных терминалов и модернизацию IT-инфраструктуры. При этом клиенты Venipak получат доступ к глобальной сети DHL eCommerce, включая международные решения по доставке и возврату отправлений, а также более чем к 165 тысячам пунктов приема и выдачи посылок по всему миру.
Генеральный директор Venipak Андрюс Ладаускас подчеркнул, что для клиентов это означает сохранение привычного качества сервиса - скорости, гибкости и индивидуального подхода - при одновременном доступе к одному из крупнейших логистических операторов мира. По его словам, это значительно расширит возможности международной доставки и поможет балтийским компаниям активнее выходить на зарубежные рынки.