Более 50 км новых дорожек: в Риге и пригородах готов единый велосипедный маршрут
Жители Риги и пригородов получили новые возможности для ежедневных поездок на велосипеде. В столичном регионе завершено создание единой сети велодорожек протяженностью 52 километра, на которую было потрачено более 34 миллионов евро.
В Риге и прилегающих к столице муниципалитетах завершено создание единой взаимосвязанной сети велоинфраструктуры общей протяженностью 52 километра. Об этом сообщили в Министерстве сообщения Латвии.
Проект был реализован при поддержке Фонда восстановления Европейского союза, который выделил на строительство и модернизацию велоинфраструктуры 34,5 млн евро. Его главная цель - сделать передвижение на велосипеде более удобным и безопасным, снизить вредные выбросы транспорта и стимулировать жителей чаще выбирать экологичные способы передвижения.
В министерстве отмечают, что новые велодорожки обеспечивают более удобное сообщение между населенными пунктами, школами, рабочими местами и узлами общественного транспорта, а также улучшают транспортную связанность между Ригой и окружающими ее территориями.
Работы проводились в пяти самоуправлениях - Риге, а также Ропажском, Кекавском, Марупском и Адажском краях.
В трех самоуправлениях уже состоялись торжественные открытия новых участков велоинфраструктуры, а еще в двух такие мероприятия пройдут в ближайшее время, окончательно завершив этот этап развития транспортной сети Рижской агломерации.
Как подчеркивают в Министерстве сообщения, инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры являются частью более широкой программы по сокращению транспортных выбросов, развитию устойчивой мобильности и достижению климатической нейтральности. Кроме того, созданная сеть станет основой для дальнейшего развития велосипедных маршрутов в регионе.
Из общей суммы финансирования Рига получила более 21,1 млн евро. Еще около 3,3 млн евро было выделено Ропажскому краю, 3,25 млн евро - Кекавскому, почти 2,9 млн евро - Марупскому и около 3,9 млн евро - Адажскому краю. В рамках проекта были построены или реконструированы велосипедные маршруты по направлениям Рига - Царникава, Рига - Улброка, Рига - Кекава, Рига - Бабите - Пиньки и Рига - Марупе, которые теперь образуют единую сеть для ежедневных поездок жителей столицы и пригородов.