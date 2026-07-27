Более 50 км новых дорожек: в Риге и пригородах готов единый велосипедный маршрут

Из общей суммы финансирования Рига получила более 21,1 млн евро. Еще около 3,3 млн евро было выделено Ропажскому краю, 3,25 млн евро - Кекавскому, почти 2,9 млн евро - Марупскому и около 3,9 млн евро - Адажскому краю. В рамках проекта были построены или реконструированы велосипедные маршруты по направлениям Рига - Царникава, Рига - Улброка, Рига - Кекава, Рига - Бабите - Пиньки и Рига - Марупе, которые теперь образуют единую сеть для ежедневных поездок жителей столицы и пригородов.