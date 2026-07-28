Желающих выступать в Литве российских артистов заставят подписывать антивоенную декларацию

Согласно проекту, артисты, музыканты, актеры и другие представители сферы культуры должны будут публично подтвердить, что осуждают российскую агрессию против Украины, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также поддерживают принципы Устава ООН. Если исполнитель откажется подписать такую декларацию, это станет основанием для отказа во въезде в Литву.