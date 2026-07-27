Закрылись, но ненадолго? Магазины Mere могут вновь открыться под новым названием

По информации BNS, у министерства возникли подозрения, что магазины под названием Mere могут быть переименованы в Ola. Министерство обратилось в Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) с просьбой дать оценку, связаны ли лица, попавшие под 21-й пакет санкций ЕС, с действующими в Литве компаниями или другими субъектами, и есть ли основания для применения к ним ограничительных мер.