Ночью Латвию накроют грозы и ливни: синоптики предупреждают о сильном ветре
Ночь на вторник в Латвии будет неспокойной: синоптики предупреждают о ливнях, грозах и сильных порывах ветра. Днем погода улучшится, однако в восточных районах страны вновь возможны кратковременные дожди и грозы.
В ночь на вторник в центральных и восточных районах Латвии кучево-дождевые облака принесут осадки, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, на побережье и местами во время грозы его порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью облака временами будут рассеиваться, а температура воздуха опустится до +11...+16 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность. В начале ночи временами пройдет дождь, возможны гроза и сильный ливень. Ветер будет слабым до умеренного, западного и юго-западного направления, во время грозы станет порывистым. Воздух остынет до +12...+14 градусов.
Днем облачность начнет постепенно уменьшаться с запада, выглянет солнце. Однако с середины дня местами в восточной части страны вновь ожидаются кратковременные дожди, локально сформируются грозовые облака с сильными ливнями. Сохранится слабый до умеренного западный ветер, на побережье и местами под грозовыми облаками порывы достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до +18...+21 градуса.
В Риге днем облака будут чередоваться с солнечными прояснениями, осадков не ожидается. Слабый до умеренного западный ветер сохранится, а максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.