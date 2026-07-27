Ночью Латвию накроют грозы и ливни: синоптики предупреждают о сильном ветре

В ночь на вторник в центральных и восточных районах Латвии кучево-дождевые облака принесут осадки, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, на побережье и местами во время грозы его порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью облака временами будут рассеиваться, а температура воздуха опустится до +11...+16 градусов.