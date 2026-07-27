Рижские власти не могут понять - будет футбольный стадион на Луцавсале или не будет?

"Меня, как председателя Комитета по развитию города, не устраивает отношение Латвийской федерации футбола к предоставленной ей земле на Луцавсале. Прошло уже более двух лет с тех пор, как самоуправление безвозмездно передало эту территорию федерации, однако до сих пор мы не получили никакой конкретной информации о продвижении проекта стадиона или развитии строительной инициативы", - заявил Эдгарс Бергхолцс.