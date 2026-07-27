Рижские власти не могут понять - будет футбольный стадион на Луцавсале или не будет?
Председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолцс намерен встретиться с представителями Латвийской федерации футбола, чтобы получить разъяснения относительно дальнейшего использования земельного участка на Луцавсале, переданного федерации.
"Меня, как председателя Комитета по развитию города, не устраивает отношение Латвийской федерации футбола к предоставленной ей земле на Луцавсале. Прошло уже более двух лет с тех пор, как самоуправление безвозмездно передало эту территорию федерации, однако до сих пор мы не получили никакой конкретной информации о продвижении проекта стадиона или развитии строительной инициативы", - заявил Эдгарс Бергхолцс.
По его словам, самоуправление вкладывает средства в развитие инфраструктуры, территория активно развивается, частные инвесторы реализуют рядом новые проекты многоквартирных жилых домов, однако ясного ответа о будущем проекта стадиона от федерации до сих пор нет.
"Нынешняя неопределенность неприемлема. Нам необходим четкий ответ относительно участка на Луцавсале, поскольку самоуправлению предстоит принимать решения о дальнейшем развитии этой территории и реализовывать проекты, которых ждут рижане", - отметил Бергхолцс.
Он подчеркнул, что муниципалитет по-прежнему готов поддерживать реализацию проекта строительства футбольного стадиона, поскольку новый национальный стадион необходим как Латвии, так и Риге. Однако для этого Латвийская федерация футбола должна представить четкий план.
"В публичном пространстве звучали разные версии относительно возможного места строительства национального футбольного стадиона. Если его планируется возвести в другом месте, мы также должны своевременно узнать об этом, чтобы со своей стороны спланировать необходимую инфраструктуру. Поэтому мы ожидаем от Латвийской федерации футбола ясного и недвусмысленного ответа", - сказал Бергхолцс.
В апреле 2024 года Рижская дума приняла решение безвозмездно передать Латвийской федерации футбола в пользование сроком на пять лет земельный участок площадью около 10 гектаров на Луцавсале для реализации проекта строительства национального футбольного стадиона. Земля передана федерации до момента, когда участок потребуется самоуправлению для выполнения своих функций, но не более чем на пять лет.
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