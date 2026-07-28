Проект капитального ремонта одного из самых загруженных мостов Риги подошел к важной фазе
Самоуправление Риги заключило договор с компанией Projekts 3 на разработку проектной документации и авторский надзор при реконструкции Воздушного моста (Gaisa tilts). Подготовка проекта станет важным этапом перед реконструкцией одного из ключевых транспортных путепроводов столицы.
Реконструкция Воздушного моста является одним из крупнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры Риги. Цель проекта - обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик, одновременно повысив безопасность дорожного движения, доступность инфраструктуры и срок ее службы.
При проектировании планируется использовать устойчивые и экологически безопасные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет.
В ходе разработки проекта будет проведено моделирование транспортных потоков, подготовлены схемы организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Особое внимание уделят обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта.
Кроме того, проект предусматривает создание новой инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, строительство новой системы освещения, объектов для обслуживания моста, а также подготовку трехмерной визуализации путепровода.
Основой для разработки строительного проекта станет ранее подготовленная документация и архитектурно-художественная инвентаризация Воздушного моста. При этом технические решения будут доработаны с учетом современных требований к безопасности и долговечности инфраструктуры.
Стоимость договора составляет 487 800 евро без учета НДС. Согласно условиям контракта, разработка проекта займет 12 месяцев. Завершить проектирование планируется в 2027 году, а полностью реконструировать Воздушный мост - до 2030 года.